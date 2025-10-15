Обнаружены стволовые клетки, способные отрастить выпавшие зубы

Ученые обнаружили две отдельные линии стволовых клеток, которые ответственны за формирование корней зубов и альвеолярной кости, удерживающей зубы в челюсти.

С помощью генетически модифицированных мышей и отслеживания генеалогических линий, команда смогла проследить специфические сигнальные пути. Они задействуют стволовые клетки в процессе развития зубов. Такое открытие приближает создание регенеративной стоматологии будущего, пишет SciTechDaily.

Одной из основных целей современной стоматологии является возможность восстанавливать утраченные зубы и окружающие их костные структуры. На протяжении многих лет в стоматологии использовались искусственные заменители, такие как зубные импланты и протезы. Но такие решения часто не могут воспроизвести естественные ощущения, биологическую интеграцию и так далее.

Такие недостатки побудили исследователей изучить, как происходит естественное формирование зубов. Исследователи стремятся разработать методы регенеративной терапии, которые могли бы полностью восстанавливать утраченные зубы.

Проблема заключается в том, что выращивание новых зубов – это очень сложный процесс. Он зависит от активности множества тканей, среди которых эмалевый орган, пульпа зуба и клетки челюстной кости. Но несмотря на десятилетия исследований, многие аспекты этого сложного процесса остаются мало изученными.

С помощью передовых методов отслеживание генов ученые смогли четко визуализировать влияние ключевых сигнальных белков на судьбу клеток в процессе развития зубов. Таким образом исследователи смогли найти ранее неизвестную популяцию мезенхимальных стволовых клеток, которая дает начало двум разным линиям: одна тесно связана с развитием корня зуба, а другая — с формированием альвеолярной кости.

«Наши результаты создают механистическую основу для формирования корня зуба и прокладывают путь для инновационных регенеративных методов лечения пульпы зуба, тканей пародонта и кости на основе стволовых клеток», — заявляют авторы исследования.

Напомним, на людях испытывают лекарство, которое может отрастить заново утраченные коренные зубы. Препарат уже доказал свою эффективность в испытаниях на животных и теперь ученые планируют приступить к испытаниям на людях.