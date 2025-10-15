Виявлено стовбурові клітини, здатні відростити зуби, що випали

Вчені виявили дві окремі лінії стовбурових клітин, які відповідальні за формування коренів зубів і альвеолярної кістки, що утримує зуби в щелепі.

За допомогою генетично модифікованих мишей і відстеження генеалогічних ліній, команда змогла простежити специфічні сигнальні шляхи. Вони задіюють стовбурові клітини в процесі розвитку зубів. Таке відкриття наближає створення регенеративної стоматології майбутнього, пише SciTechDaily.

Однією з основних цілей сучасної стоматології є можливість відновлювати втрачені зуби і кісткові структури, що їх оточують. Протягом багатьох років у стоматології використовували штучні замінники, як-от зубні імпланти та протези. Але такі рішення часто не можуть відтворити природні відчуття, біологічну інтеграцію тощо.

Такі недоліки спонукали дослідників вивчити, як відбувається природне формування зубів. Дослідники прагнуть розробити методи регенеративної терапії, які могли б повністю відновлювати втрачені зуби.

Проблема полягає в тому, що вирощування нових зубів — це дуже складний процес. Він залежить від активності безлічі тканин, серед яких емалевий орган, пульпа зуба і клітини щелепної кістки. Але попри десятиліття досліджень, багато аспектів цього складного процесу залишаються мало вивченими.

За допомогою передових методів відстеження генів учені змогли чітко візуалізувати вплив ключових сигнальних білків на долю клітин у процесі розвитку зубів. У такий спосіб дослідники змогли знайти раніше невідому популяцію мезенхімальних стовбурових клітин, яка дає початок двом різним лініям: одна тісно пов'язана з розвитком кореня зуба, а інша — з формуванням альвеолярної кістки.

Результати дослідження показали, як розвиваються зуби та альвеолярна кістка.

"Наші результати створюють механістичну основу для формування кореня зуба і торують шлях для інноваційних регенеративних методів лікування пульпи зуба, тканин пародонту і кістки на основі стовбурових клітин", — заявляють автори дослідження.

Нагадаємо, на людях випробовують ліки, які можуть відростити заново втрачені корінні зуби. Препарат уже довів свою ефективність у випробуваннях на тваринах і тепер учені планують розпочати випробування на людях.