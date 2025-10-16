От красного вина болит голова: почему у некоторых людей боль появляется даже от глотка

Перебор с бутылкой красного вина вызывает у большинства людей головную боль на следующее утро. Однако у некоторых людей неприятная головная боль может появиться после лишь одного небольшого глотка напитка, а то время как другие алкогольные напитки не действуют так.

Существует несколько гипотез о причинах "головной боли от красного вина". По словам ученых, одна из ведущих теорий заключается в том, что у некоторых людей нехватает ферментов, расщепляющих высокие концентрации химически веществ, обычно содержащихся в винограде, и особенно в кожице, пишет IFLScience.

Известно, что красное вино ферментируется вместе с кожицей винограда, в отличие от белого вина, которое производится после удаления кожицы. В результате в красном вине содержится больше соединений, содержащихся в кожице, таких как гистамин и танины.

Повышенный уровень гистамина в крови, как известно, может расширять кровеносные сосуды и вызывать головную боль, в то время как танины способны активировать нейротрансмиттеры, связанные с болью. Таким образом утверждения о том, что красное вино вызывает головную боль, имеют под собой определенную основу, хотя и далеки от конкретных доказательств.

Некоторые страдающие головной болью также обвиняют сульфиты – консерванты, добавляемые для предотвращения брожения. Однако, по словам ученых, сульфиты присутствуют во многих продуктах питания и напитках, а некоторые источники предполагают, что в белых и сладких винах их содержание в разы выше, чем в красном вине.

Точная причина головной боли т красного вина долгое время ускользала от ученых, пока исследование 2023 года не выдвинуло нового кандидата: растительный пигмент, придающий вкус – кверцетин. Известно, он содержится во многих фруктах и овощах, но его сочетание с алкоголем является проблемой, поскольку кверцетин препятствует расщеплению алкоголя.

Обычно фермент ALDH2 расщепляет побочный продукт спирта, ацетальдегид, который при накоплении может вызывать покраснение и головную боль. Однако кверцетин может блокировать действие ALDH2, что приводит к повышению уровня ацетальдегида, а, следовательно, головной боли.

Кверцетин в основном содержится в кожице винограда, а потому в красных винах его в разы больше чем в белых. Интересно, что кверцетин образуется под воздействием солнечного света на виноград во время роста – процесс, обычно характерный для высококачественных вин. Это может означать, что более изысканные и дорогие вина чаще вызывают головную боль, чем более дешевые.

Однако ученым так и не удалось определить, почему некоторые люди более подвержены головной боли от красного вина, чем другие. Однако ученые намерены продолжить исследование, чтобы найти ответ на этот вопрос.

Примерно у 8% населения мира, в основном у выходцев из Восточной Азии, наблюдается дефицит фермента ALDH2, что может вызывать головные боли и приливы крови после ночи, проведенной за бокалом вина. Даже у людей с незначительным дефицитом ALDH2 дополнительное воздействие кверцетина в красном вине может привести к повышению уровня ацетальдегида до уровня, превышающего пороговое значение, вызывающее головную боль.

