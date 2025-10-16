Від червоного вина болить голова: чому у деяких людей біль з'являється навіть від ковтка

Перебір із пляшкою червоного вина викликає у більшості людей головний біль наступного ранку. Однак у деяких людей неприємний головний біль може з'явитися після лише одного невеликого ковтка напою, тоді як інші алкогольні напої не діють таким чином.

Існує кілька гіпотез про причини "головного болю від червоного вина". За словами вчених, одна з провідних теорій полягає в тому, що в деяких людей бракує ферментів, які розщеплюють високі концентрації хімічно активних речовин, що зазвичай містяться у винограді, і особливо в шкірці, пише IFLScience.

Відомо, що червоне вино ферментується разом зі шкіркою винограду, на відміну від білого вина, яке виробляється після видалення шкірки. У результаті в червоному вині міститься більше сполук, що містяться в шкірці, таких як гістамін і таніни.

Підвищений рівень гістаміну в крові, як відомо, може розширювати кровоносні судини й спричиняти головний біль, тоді як таніни здатні активувати нейротрансмітери, пов'язані з болем. Таким чином твердження про те, що червоне вино спричиняє головний біль, мають під собою певне підґрунтя, хоча й далекі від конкретних доказів.

Деякі, хто страждає від головного болю, також звинувачують сульфіти — консерванти, які додають для запобігання бродінню. Однак, за словами вчених, сульфіти присутні в багатьох продуктах і напоях, а деякі джерела припускають, що в білих і солодких винах їхній вміст у рази вищий, ніж у червоному вині.

Точна причина головного болю від червоного вина довгий час вислизала від учених, поки дослідження 2023 року не висунуло нового кандидата: рослинний пігмент, що надає смаку — кверцетин. Відомо, він міститься в багатьох фруктах і овочах, але його поєднання з алкоголем є проблемою, оскільки кверцетин перешкоджає розщепленню алкоголю.

Зазвичай фермент ALDH2 розщеплює побічний продукт спирту, ацетальдегід, який у разі накопичення може спричиняти почервоніння та головний біль. Однак кверцетин може блокувати дію ALDH2, що призводить до підвищення рівня ацетальдегіду, а відтак головного болю.

Кверцетин здебільшого міститься в шкірці винограду, а тому в червоних винах його в рази більше ніж у білих. Цікаво, що кверцетин утворюється під впливом сонячного світла на виноград під час росту — процес, зазвичай характерний для високоякісних вин. Це може означати, що більш вишукані та дорогі вина частіше викликають головний біль, ніж дешевші.

Однак вченим так і не вдалося визначити, чому деякі люди більш схильні до головного болю від червоного вина, ніж інші. Однак учені мають намір продовжити дослідження, щоб знайти відповідь на це запитання.

Приблизно у 8% населення світу, здебільшого у вихідців зі Східної Азії, спостерігається дефіцит ферменту ALDH2, що може спричиняти головні болі та припливи крові після ночі, проведеної за келихом вина. Навіть у людей із незначним дефіцитом ALDH2 додатковий вплив кверцетину в червоному вині може призвести до підвищення рівня ацетальдегіду до рівня, що перевищує граничне значення, яке викликає головний біль.

