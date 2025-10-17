"Зомби"-вулкан, считавшийся потухшим 710 000 лет назад, оживает: гигант проявляет признаки жизни

Исследователи неожиданно обнаружили, что вулкан на юго-востоке Ирана, сотни тысяч лет считавшийся потухшим, на самом деле не является таким. Данные указывают на то, что гигант демонстрирует признаки извержения.

Ученые, изучающие Тафтан на юго-востоке Ирана, зафиксировали поднятие вершины на 9,7 сантиметров за 10 месяцев с 2023 по 2024 год, и оно до сих пор не спало. Предполагается, что поднятие может быть вызвано скоплением горячих флюидов и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину 5 километров под поверхность и повышением давления в расположенной выше гидротермальной системе, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Зомби вулкан в Иране пробуждается

Данные за 2024 год также отмечают повышенную вулканическую активность, в том числе видимые выбросы дыма и пепла из кратера вулкана. Отметим, что вулканы считаются потухшими, если не извергались с эпохи голоцена, которая началась 11 700 лет назад.

Відео дня

По словам старшего автора нового исследования, вулканолога Пабло Гонсалеса, недавняя активность Тафтана указывает на то, что его скорее можно назвать спящим, а не потухшим. Простыми словами, несмотря на то, что сегодня вулкан не извергается, под ним нарастает давление, которое в будущем может извергнуться как в тихом, так и в бурном режиме.

Более того, результаты нового исследования четко указывают на то, что Тафтан более активен, чем считалось ранее. Команда также заявила, что результаты подчеркивают острую необходимость переоценки субдуцированной вулканической дуги Макран – цепи вулканов на юге Ирана и Пакистана – поскольку новая активность Тафтана свидетельствует о том, что текущие оценки опасности могут быть устаревшими.

Данные указывают, что за 10 месяцев из жерл на вершине вулкана выделялись такие газы как:

водяной пар;

углекислый газ;

диоксид серы (около 20 тонн в день);

сероводород;

фтористый водород.

Под поверхностью вулканов находятся магма и горячие флюиды, и по мере нагревания этих материалов выделяются газы, такие как водяной пар, углекислый газ, диоксид серы, сероводород и фтористый водород. Когда давление под землей повышается, газы стремятся вырваться наружу, поднимаясь через трещины и жерла на поверхности. Ученые обнаружили, что два крупных газовых события произошли 16 и 28 мая 2024 года, что указывает на временное повышение давления и потока газа.

Выводы команды основаны на новом методе спутниковых данных, известном как синфазный фильтр – он позволил ученым устранить помехи из атмосферы и получить гораздо более четкую картину движения земной поверхности. Команда также проанализировала время подъема и пришла к выводу, что источник деформации находится неглубоко – примерно на глубине от 450 до 600 метров ниже вершины.

Западный и восточный склоны вулкана также двигались, но характер деформации не соответствовал осадкам или землетрясениям, что позволяет предположить, что она была вызвана процессами внутри вулкана.

Отсутствие сигналов обратного оседания после беспорядков указывает на возможность сохранения повышенного давления под вершиной – простыми словами, вулкан Тафтан, считавшийся потухшим, на самом деле может быть опасным.

Местные отчеты в 2024 году также отметили повышенную вулканическую активность, включая видимые выбросы дыма и пепла из кратера Фото: Shutterstock

Последствия извержения вулкана Тафтан

Впрочем, несмотря на то, что результаты исследования кажутся тревожными, ученые настаивают, что нет причин опасаться неминуемого извержения, однако нам следует более пристально следить за вулканом.

Тафтан – стратовулкан, расположенный на юго-востоке Ирана, недалеко от границы с Пакистаном. Он возвышается над уровнем моря примерно на 4000 метров, что делает его самой высокой вершиной в регионе.

В случае извержения Тафтана близлежащие населенные пункты могут столкнуться с различными опасностями, в том числе:

выпадение пепла;

нарушение воздушного пространства;ущерб посевам;

загрязнение водных ресурсов;

респираторные заболевания;

потоки лавы могут разрушить инфраструктуру;

выбросы токсичных газов приведут к кислотным дождям и ухудшению качества воздуха.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые реконструировали извержение вулкана 1650 года.

Ранее Фокус писал о том, что найден способ прогнозировать обрушения вулканов и цунами.