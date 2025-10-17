"Зомбі"-вулкан, який вважався згаслим 710 000 років тому, оживає: гігант виявляє ознаки життя

Дослідники несподівано виявили, що вулкан на південному сході Ірану, який сотні тисяч років вважався згаслим, насправді не є таким. Дані вказують на те, що гігант демонструє ознаки виверження.

Учені, які вивчають Тафтан на південному сході Ірану, зафіксували підняття вершини на 9,7 сантиметра за 10 місяців із 2023 до 2024 року, і воно досі не спало. Припускають, що підняття може бути спричинене скупченням гарячих флюїдів і газів під вершиною або проникненням магми на глибину 5 кілометрів під поверхню і підвищенням тиску в розташованій вище гідротермальній системі, пише Daily Mail.

Зомбі вулкан в Ірані пробуджується

Дані за 2024 рік також відзначають підвищену вулканічну активність, зокрема видимі викиди диму і попелу з кратера вулкана. Зазначимо, що вулкани вважаються згаслими, якщо не вивергалися з епохи голоцену, яка почалася 11 700 років тому.

За словами старшого автора нового дослідження, вулканолога Пабло Гонсалеса, недавня активність Тафтана вказує на те, що його скоріше можна назвати сплячим, а не згаслим. Простими словами, попри те, що сьогодні вулкан не вивергається, під ним наростає тиск, який у майбутньому може вивергнутися як у тихому, так і в бурхливому режимі.

Ба більше, результати нового дослідження чітко вказують на те, що Тафтан активніший, ніж вважалося раніше. Команда також заявила, що результати підкреслюють гостру потребу переоцінки субдукованої вулканічної дуги Макран — ланцюга вулканів на півдні Ірану і Пакистану, оскільки нова активність Тафтану свідчить про те, що поточні оцінки небезпеки можуть бути застарілими.

Дані вказують, що за 10 місяців із жерл на вершині вулкана виділялися такі гази як:

водяна пара;

вуглекислий газ;

діоксид сірки (близько 20 тонн на день);

сірководень;

фтористий водень.

Під поверхнею вулканів знаходяться магма і гарячі флюїди, і в міру нагрівання цих матеріалів виділяються гази, такі як водяна пара, вуглекислий газ, діоксид сірки, сірководень і фтористий водень. Коли тиск під землею підвищується, гази прагнуть вирватися назовні, піднімаючись через тріщини й жерла на поверхні. Вчені виявили, що дві великі газові події відбулися 16 і 28 травня 2024 року, що вказує на тимчасове підвищення тиску і потоку газу.

Висновки команди ґрунтуються на новому методі супутникових даних, відомому як синфазний фільтр — він дав змогу вченим усунути перешкоди з атмосфери й отримати набагато чіткішу картину руху земної поверхні. Команда також проаналізувала час підйому і дійшла висновку, що джерело деформації розташоване неглибоко — приблизно на глибині від 450 до 600 метрів нижче вершини.

Західний і східний схили вулкана також рухалися, але характер деформації не відповідав опадам або землетрусам, що дає підставу припустити, що вона була викликана процесами всередині вулкана.

Відсутність сигналів зворотного осідання після заворушень вказує на можливість збереження підвищеного тиску під вершиною — простими словами, вулкан Тафтан, який вважався згаслим, насправді може бути небезпечним.

Місцеві звіти 2024 року також відзначили підвищену вулканічну активність, включно з видимими викидами диму і попелу з кратера Фото: Shutterstock

Наслідки виверження вулкана Тафтан

Утім, попри те, що результати дослідження видаються тривожними, вчені наполягають, що немає причин побоюватися неминучого виверження, проте нам слід пильніше стежити за вулканом.

Тафтан — стратовулкан, розташований на південному сході Ірану, недалеко від кордону з Пакистаном. Він височіє над рівнем моря приблизно на 4000 метрів, що робить його найвищою вершиною в регіоні.

У разі виверження Тафтана прилеглі населені пункти можуть зіткнутися з різними небезпеками, зокрема:

випадання попелу;

порушення повітряного простору; шкода посівам;

забруднення водних ресурсів;

респіраторні захворювання;

потоки лави можуть зруйнувати інфраструктуру;

викиди токсичних газів призведуть до кислотних дощів і погіршення якості повітря.

