Растение возрастом 407 млн лет нарушило главный закон: не подчинилось последовательности Фибоначчи

Окаменелость ископаемого окаменелого растения возрастом более 400 миллионов лет озадачило ученых. Результаты анализа указывают на то, что растение не подчинялось последовательности Фибоначчи.

Ботаника, как правило, довольно хорошо следует правилам. Ранее ученые полагали, поскольку последовательность Фибоначчи присутствует в структуре множества современных видов растений, она, вероятно, эволюционировала у некоторых из самых ранних из ныне живущих видов. Однако ископаемая окаменелость все изменила, пишет IFLScience.

Астероксилон маккии (Asteroxylon mackiei) — вымерший вид плауновидных, относящийся к древнейшей кладе листопадных растений — Drepanophycales. Окаменелость также является одним из первых примеров растения с листьями в палеонтологической летописи и ее анализ внес путаницу в понимание того, когда последовательность Фибоначчи эволюционировала у растений. Данные указывают, что листья у этого растения расположены таким образом, что числа Фибоначчи не могут быть описаны.

Последовательность Фибоначчи – ряд чисел, где каждое число является суммой двух предыдущих. Последовательность начинается с 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 и так далее. У большинства современных растений органы расположены под углом 137,5 градуса к предыдущему органу, образуя непрерывные спирали, где количество спиралей по часовой стрелке и против часовой стрелки образует последовательные числа в последовательности Фибоначчи. Яркими примерами являются: подсолнечники и сосновые шишки.

Еще более любопытным кажется то, что во всех современных кладах плауновидных растений есть виды со спиралями Фибоначчи, однако в раннедевонском семействе Lycopodiales виды, не относящиеся к спиралям Фибоначчи, численно превосходят виды со спиралями Фибоначчи. Ученые до сих пор не могут понять, почему.

Окаменелые останки Asteroxylon mackiei возрастом более 400 миллионов лет были найдены в 1969 году на месторождении Райни-Черт в Абердиншире, Шотландия. Далее ученые сделали поперечные среды растений, а в новом исследовании создали 3D-печатные реконструкции поперечных срезов, чтобы лучше понять расположение этих необычных листьев.

По словам руководителя проекта, эволюционного палеобиолога, доктора Сэнди Хетерингтон, новая модель древнего растения впервые позволила ученым изучить листорасположение в 3D. Отметим, что технология позволила напечатать на 3D-принтере окаменелость возрастом 407 миллион лет, а ученые буквально смогли подержать ее в руках.

Авторы исследования также считают, что полученные ими данные впервые предоставляют новый взгляд на эволюцию спиралей Фибоначчи у растений. Две реконструкции, построенные по схеме спирали Фибоначчи, имеют восемь спиралей, закрученных против часовой стрелки, одна — семь, а третья — девять, но обе не соответствуют числам Фибоначчи. У двух реконструкций спиралей не было вовсе, а листья росли кольцами вдоль стебля.

По словам первого автора исследования Холли-Энн Тернер, реконструкции впервые позволили ученым проследить отдельные спирали листьев вокруг стеблей ископаемых растений. Результаты анализа также показывают, что у ранних плаунов, вероятно, развивались неспиральные узоры Фибоначчи.

Эти результаты свидетельствуют о том, что современные растения, возможно, развили листья, расположенные по спирали Фибоначчи, в ходе эволюции, а не благодаря древним генам предков.

