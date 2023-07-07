Древний бунтарь: ископаемые останки растения противоречат представлениям об эволюции

Считается, что последовательность Фибоначчи, которая проявляется в структурных моделях многочисленных видов растений, происходит от древних видов. Однако останки одного из древнейших бросили вызов этому представлению, продемонстрировав расположение листьев, которое не подчиняется числам Фибоначчи.

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Последовательность Фибоначчи состоит из ряда чисел, в котором каждое последующее число является суммой двух предыдущих. Она начинается с 0, 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8 и так далее. У многих растений можно найти эту последовательность. Знакомые нам примеры этого явления можно наблюдать на подсолнечных головках и шишках, пишет IFLScience.

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Но вид Asteroxylon mackiei, который принадлежал к древнейшей группе покрытосеменных растений — Drepanophycales, противоречит этой тенденции. В то время как у сохранившихся булавоподобных есть виды со спиралями Фибоначчи, раннедевонское семейство Lycopodiales, к которому принадлежал Asteroxylon mackiei, демонстрирует большую распространенность видов без спиралей Фибоначчи.

Asteroxylon mackiei — это ископаемый вид, которому более 400 миллионов лет. Сохранившиеся останки этих растений обнаружены в 1969 году в Абердиншире, Шотландия, и их поперечные срезы тщательно исследованы. Чтобы глубже понять строение этих своеобразных листьев, исследователи применили 3D-печать для воссоздания поперечных срезов.

Последовательность Фибоначчи состоит из ряда чисел, в котором каждое последующее число является суммой двух предыдущих Фото: Википедия

Изучая реконструированные модели, исследователи заметили, что в то время, как две из них придерживались спирального паттерна Фибоначчи, демонстрируя восемь спиралей против часовой стрелки, одна модель демонстрировала семь спиралей, а другая — девять, причем обе спирали не были числами Фибоначчи.

Примечательно, что на двух других реконструкциях вообще не было спиралей, зато изображены листья, расположенные концентрическими кольцами вдоль стебля.

Эти выводы означают, что современные растения могли независимо развить спирали Фибоначчи в своем листовом расположении в течение эволюции растений, а не унаследовать древние генетические признаки от таких видов, как Asteroxylon mackiei.

Кроме того, исследование указывает на то, что эволюция листьев у этих мхов могла происходить отдельно от других групп растений, что свидетельствует об их эволюционном отличии.

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