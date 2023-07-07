Древній бунтар: викопні рештки рослини суперечать уявленням про еволюцію

Вважається, що послідовність Фібоначчі, яка проявляється в структурних моделях численних видів рослин, походить від древніх видів. Однак рештки однієї з найдавніших кинули виклик цьому уявленню, продемонструвавши розташування листків, яке не підпорядковується числам Фібоначчі.

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Послідовність Фібоначчі складається з ряду чисел, в якому кожне наступне число є сумою двох попередніх. Вона починається з 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 і так далі. У багатьох рослин можна знайти цю послідовність. Знайомі нам приклади цього явища можна спостерігати на соняшникових головках та шишках, пише IFLScience.

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Але вид Asteroxylon mackiei, який належав до найдавнішої групи покритонасінних рослин — Drepanophycales (Дрепанофітів), суперечить цій тенденції. У той час як у збережених булавоподібних є види зі спіралями Фібоначчі, ранньодевонська родина Lycopodiales, до якої належав Asteroxylon mackiei, демонструє більшу поширеність видів без спіралей Фібоначчі.

Asteroxylon mackiei — це викопний вид, якому понад 400 мільйонів років. Збережені рештки цих рослин виявлені в 1969 році в Абердинширі, Шотландія, і їхні поперечні зрізи ретельно досліджені. Щоб глибше зрозуміти будову цих своєрідних листків, дослідники застосували 3D-друк для відтворення поперечних зрізів.

Послідовність Фібоначчі складається з ряду чисел, в якому кожне наступне число є сумою двох попередніх Фото: Вікіпедія

Вивчаючи реконструйовані моделі, дослідники помітили, що в той час, як дві з них дотримувалися спірального патерну Фібоначчі, демонструючи вісім спіралей проти годинникової стрілки, одна модель демонструвала сім спіралей, а інша — дев'ять, причому обидві спіралі не були числами Фібоначчі.

Прикметно, що на двох інших реконструкціях взагалі не було спіралей, натомість зображено листя, розташоване концентричними кільцями вздовж стебла.

Ці висновки означають, що сучасні рослини могли незалежно розвинути спіралі Фібоначчі у своєму листковому розташуванні протягом еволюції рослин, а не успадкувати давні генетичні ознаки від таких видів, як Asteroxylon mackiei.

Крім того, дослідження вказує на те, що еволюція листків у цих мохів могла відбуватися окремо від інших груп рослин, що свідчить про їхню еволюційну відмінність.

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