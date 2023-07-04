Створюючи неможливе: як утворилися "живі" мости Індії, що з'єднують понад 75 віддалених сіл

У густих джунглях штату Мегхалая можна побачити поєднання людської винахідливості та співіснування з природою. Місцеві народи кхасі та джайнтія, добре обізнані з підступними викликами життя в цих лісах, знайшли геніальне рішення для навігації на своїй місцевості: живі кореневі мости.

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Ці мости, відомі на місцевому рівні як Jingkieng Jri, незвичайні конструкції. Ймовірніше, вони — результат десятиліть кропіткої праці людини, яка ретельно маніпулювала ростом коріння дерев, щоб сформувати складні та міцні шляхи, пише IFLScience.

Процес будівництва мостів полягає в тому, що коріння каучукового дерева, наукова назва якого Ficus elastica, проростає над бамбуковими риштуваннями. Зретою виходить чудовий інженерний витвір, здатний витримати вагу приблизно 50 осіб, зокрема верхи на конях.

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На знак визнання їхньої виняткової майстерності, у 2022 році мости Jingkieng Jri включили до "попереднього списку" ЮНЕСКО, що означає перший крок до потенційного включення до списку об'єктів Всесвітньої спадщини.

Це геніальне розв'язання інфраструктурних проблем мало трансформаційний вплив, зокрема, з'єднавши понад 75 віддалених сіл, розташованих в одному з регіонів Землі, де випадає найбільше опадів. Мегхалая може похвалитися селом Мавсінрам, найбільше відомим як найдощовіше місце на планеті.

Щоб подолати величезну перешкоду, яку створюють розливи річок під час сезону мусонів, місцеві племінні громади створили ці "живі" кореневі мости, що забезпечують безпечний спосіб пересування регіоном.

Що відрізняє ці мости від звичайних споруд, створених людиною, так це їхній унікальний склад. Завдяки процесу, відомому як інокуляція коренів, живі матеріали переплітаються між собою, утворюючи мости, які можуть витримувати бурхливі погодні умови, характерні для Мегхалаї.

У той час як штучні споруди можуть руйнуватися під впливом таких екологічних явищ, "живі" кореневі мости витримують і з часом стають сильнішими. Будь-які пошкодження, яких зазнають ці живі структури, можна легко відремонтувати, забезпечивши їхнє довголіття.

Дослідження пролило світло на дивовижне розмаїття, яке демонструє Jingkieng Jri. Різні техніки використовують для створення не лише мостів, але й сходів, платформ, веж і навіть конструкцій, призначених для пом'якшення ерозії та зсувів.

Ба більше, самі каучукові дерева приносять додаткову користь місцевим громадам. Завдяки своїм особливостям ці дерева діють як природний гідроізолятор, пропонуючи захист і стійкість жителям регіону.

ЮНЕСКО визнає багатогранне значення цих житлових споруд на основі фікусів, яке виходить за межі їхнього практичного призначення. Крім того, що вони відіграють важливу соціально-економічну роль у кожному селі, житлові структури на основі фікусів також сприяють збереженню екології через відновлення лісів і прибережних територій.

Корінні жителі, що складаються з фермерів і мисливців, залишаються глибоко пов'язані з цими житловими структурами, тим самим увічнюючи незламний дух своїх предків.

У джунглях Мегхалаї, де безліч викликів і панують сили природи, неземна краса і функціональний блиск "живих" кореневих мостів продовжують викликати трепет і захоплення. Ці свідчення людської винахідливості та співіснування слугують гострим нагадуванням про величезну силу співпраці між людством і світом природи.

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