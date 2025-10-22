Почему время течет быстрее с возрастом: ученые наконец-то объяснили этот феномен

Ученые считают, что приблизились к разгадке того, почему время течет быстрее с возрастом. В этом исследователям помогло сканирование мозга людей, которые смотрели фильмы Альфреда Хичкока.

В рамках эксперимента 577 человек просмотрели одну из серий старого телесериала «Альфред Хичкок представляет». Во время просмотра 8-минутного эпизода записывались данные функциональной МРТ (фМРТ). Анализ показал, как мозговая активность людей менялась с течением времени, пишет Live Science.

Конкретная серия телесериала была выбрана, так как она вызывала наиболее синхронные паттерны активности мозга у самых разных зрителей. Эта особенность сделала 8-минутный ролик идеальным для изучения того, как мозг разделяет и отслеживает происходящие события.

Возраст участников эксперимента составлял от 18 до 88 лет. Данные показали, что во время 8-минутного ролика мозг пожилых людей реже переходил в новые состояния активности, и в целом эти состояния мозга длились дольше, чем у молодых людей.

Відео дня

«Это говорит о том, что более длительные нейронные состояния в течение одного и того же периода времени могут способствовать тому, что пожилые люди воспринимают время как более быстрое», - говорят авторы исследования.

Такое утверждение согласуется с представлением о времени Аристотеля, который говорил, что чем больше значимых событий происходит в один период времени, тем он кажется длиннее.

Результаты нового исследования показали, что мозг пожилых людей регистрирует меньше «событий» за определенный промежуток времени. Ученые считают, что именно поэтому время пролетает незаметно с возрастом.

Авторы также добавляют, что у пожилых людей фиксируется меньше переходов между нейронными состояниями, а это может быть связано с нейронной дедифференциацией. В ходе этого процесса активность разных областей мозга становится менее специфичной. К примеру, у молодых людей группы нейронов в зонах, чувствительных к лицам, более избирательно реагируют на лица как на категорию, но у пожилых людей эти группы нейронов активируются чаще на объекты, не являющиеся лицами.

Лингвист из Университета Марии Кюри-Склодовской в ​​Польше Джоанна Шадура добавляет, что также нужно учитывать, что у каждого человека есть две шкалы времени. Дело в том, что люди обычно делят время линейно на часы, дни и годы, но наша внутренняя шкала подчиняется логарифмическим законам. К примеру, год равняется 20% жизни 5-летнего ребенка, но он также составляет всего 2% жизни 50-летнего человека.

Это значит, что восприятие времени зависит не только от количество нейронных “событий” в мозге, но и от внутреннего нелинейного способа измерения времени.

Напомним, физики говорят, что время может идти не только вперед, но и назад. Изучение изменений состояния квантовой системы с течением времени показало, что уравнения оставались неизменными, независимо от того, двигалось ли время вперед или назад.