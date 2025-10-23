Первую видеоигру создал физик, работавший над проектом атомной бомбы: что известно (видео)

Ключевым элементом игры был аналоговый компьютер, предназначенный для расчета баллистических траекторий, который был адаптирован для развлекательных целей.

В 1971 году появилась первая аркадная игра, созданная для аркадных автоматов — Computer Space. Она считается первой коммерчески доступной видеоигрой. В 1972 году первая в истории коммерчески успешная видеоигра, созданная для аркадных автоматов – Pong. Но эти игры были не первыми. Игра, которую многие считают первой настоящей компьютерной игрой, поскольку она была создана исключительно для развлечения, была создана американским физиком Уильямом Хигинботамом в 1958 году, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Хигинботам во время Второй мировой войны работал в Лос-Аламосской лаборатории. Там его команда участвовала в разработке электроники для первых атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. После окончания войны Хигинботам помог основать организацию по нераспространению ядерного оружия и затем работал в Брукхейвенской национальной лаборатории.

В 1958 году физик создал первую в мире видеоигру для развлечения посетителей Брукхейвенской национальной лаборатории. Он считал, что неспециалистам будет скучно рассматривать статичные экспонаты на научной выставке. Хигинботам считал, что игра, в которую люди могли бы играть, не только оживила бы обстановку, но и донесла бы до людей мысль о том, что научные достижения важны для общества.

Игра Хигинботама представляла собой простой симулятор тенниса под названием Tennis for Two ("Теннис для двоих"). Игроки использовали специально разработанные контроллеры для регулировки угла удара, нажимали кнопку, чтобы ударить по мячу, и наблюдали за происходящим на осциллографе. На экране осциллографа изображались в вертикальном разрезе теннисный корт с сеткой и движущийся мяч. Ключевым элементом компьютерной игры был аналоговый компьютер, предназначенный для расчета баллистических траекторий, который Хигинботам адаптировал для развлекательных целей.

В инструкции к аналоговому компьютеру описывалось, как строить различные кривые на электронно-лучевой трубке осциллографа с помощью резисторов, конденсаторов и реле. Среди примеров, приведенных в инструкции книге, были траектории пули, снаряда и прыгающего мяча, которые подвержены гравитации и сопротивлению ветра. Читая инструкцию, Хигинботам вспомнил о прыгающем мяче, и у него родилась идея игры.

Хотя игра пользовалась большой популярностью на научных выставках, о ней практически забыли, пока в 1970-х годах о ней не написали, как о потенциально первой видеоигре, созданной для развлечения.

Хигинботам умер в 1994 году. По данным Брукхейвенской национальной лаборатории, он хотел, чтобы его запомнили за работу над радарными дисплеями и нераспространением ядерного оружия. Но в конечном итоге физика могут помнить, как создателя одной из первых видеоигр в истории. А также первого, кто продемонстрировал, что видеоигры, возможно, стоит создавать просто ради развлечения.

Как уже писал Фокус, Альберт Эйнштейн иногда ошибался в своих предположениях о физических явлениях. Есть как минимум пять примеров того, что знаменитый физик был неправ.

Также Фокус писал о том, что на экваторе Марса обнаружены огромные залежи льда. Ученые выяснили, как он оказался в этом неожиданном месте.