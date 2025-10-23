Дайверу удалось снять львиногрива: наибольшие из них достигают 36 метров в длину (видео)

Подводный видеооператор поделился завораживающими кадрами самого крупного вида медуз в мире. В объектив камеры попала известная медуза цианея или же львиногрив.

«Через несколько минут погружения я заметил длинное, тонкое щупальце, тянущееся над головой, далеко за пределы моего поля зрения. Я следил за ним в темноте больше минуты, прежде чем наткнулся на гигантскую львиногривую медузу», — написал видеооператор Джон Рони.

На видео можно увидеть бледный, полупрозрачный колокол гигантской медузы, который развевается словно скатерть над оранжево-фиолетовой массой. На некоторых кадрах можно подробнее рассмотреть щупальца невероятной медузы, пишет Gizmodo.

Рони удалось снять медузу на видео после заката, когда он нырял со своим коллегой видеооператором в море Селиш, которое находится на западном побережье Северной Америки.

Відео дня

«Эти удивительные существа могут достигать невероятных размеров — самый большой из зарегистрированных имел колокол диаметром 2,1 метра и щупальца длиной до 36,6 метра. Они используют свои жалящие щупальца, чтобы ловить, притягивать и поедать добычу, такую ​​как рыба, зоопланктон и другие медузы», — добавил Рони.

Данные Института морских наук Вирджинии говорят, что боль от укуса львиногрива умеренная.

Также по данным Смитсоновского музея естественной истории, длина самого крупного представителя вида составляла 36,6 метров. Несмотря на то, что вес медуз определить достаточно сложно, эксперты говорят, что вес крупнейших львиногривов может превышать одну тонну.

Напомним, секрет вечной жизни миллионы лет хранился на дне океана. Исследователи полагают, что медуза, стареющая наоборот, может помочь раскрыть тайну вечной жизни.