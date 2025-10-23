Дайверу вдалося зняти левиногрива: найбільші з них сягають 36 метрів у довжину (відео)

Підводний відеооператор поділився зачаровуючими кадрами найбільшого виду медуз у світі. В об'єктив камери потрапила відома медуза ціанея або ж левиногрив.

"Через кілька хвилин занурення я помітив довге, тонке щупальце, що тягнулося над головою, далеко за межі мого поля зору. Я стежив за ним у темряві понад хвилину, перш ніж натрапив на гігантську левиногриву медузу", — написав відеооператор Джон Роні.

На відео можна побачити блідий, напівпрозорий дзвін гігантської медузи, що майорить наче скатертина над оранжево-фіолетовою масою. На деяких кадрах можна детальніше розглянути щупальця неймовірної медузи, пише Gizmodo.

Роні вдалося зняти медузу на відео після заходу сонця, коли він пірнав зі своїм колегою-відеооператором у морі Селіш, яке розташоване на західному узбережжі Північної Америки.

Відео дня

"Ці дивовижні істоти можуть досягати неймовірних розмірів — найбільший із зареєстрованих мав дзвін діаметром 2,1 метра і щупальця довжиною до 36,6 метра. Вони використовують свої жалючі щупальця, щоб ловити, притягувати і поїдати здобич, таку як риба, зоопланктон та інші медузи", — додав Роні.

Дані Інституту морських наук Вірджинії кажуть, що біль від укусу левиногрива помірний.

Також за даними Смітсонівського музею природничої історії, довжина найбільшого представника виду становила 36,6 метрів. Незважаючи на те, що вагу медуз визначити досить складно, експерти кажуть, що вага найбільших левиногривів може перевищувати одну тонну.

Нагадаємо, секрет вічного життя мільйони років зберігався на дні океану. Дослідники вважають, що медуза, яка старіє навпаки, може допомогти розкрити таємницю вічного життя.