Самый старый лосось в мире переписал историю рыб на Земле: ему 73 млн лет (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили древнейшего в мире лосося – останки найдены в меловых окаменелостях арктической Аляски. Исследователи считают, что эти окаменелости переписывают историю рыб.

В меловой период на суше царили динозавры, но в арктических водах обитали существа, которые сегодня кажутся невероятно знакомыми. В новом исследовании ученые обнаружили окаменелости самого древнего лосося в мире возрастом около 73 миллионов лет, пишет SciTechDaily.

Самый древний лосось в мире

Около 73 миллионов лет назад реки и ручьи Аляски были домом для множества древних рыб, родственных современным лососям, щукам и другим северным видам. В новом исследовании ученым удалось идентифицировать три ранее неизвестных вида рыб той эпохи, включая лососевого под названием Sivulliusalmo alaskensis.

По словам ведущего автора статьи, директора Музея Севера Университета Аляски Патрика Дракенмиллера, им с коллегами не просто удалось обнаружить новый вид – фактически ученые обнаружили самого древнего лосося в палеонтологической летописи. Команда также описала многочисленные другие виды древних рыб, впервые обнаруженные в Арктике, включая два новых вида щук и древнейшее обнаружение этой группы, включающей карпа и пескарей.

Исследователи теперь считают, что многие группы рыб, которые сегодня считаются уникальными для высокоширотных условий Аляски, существовали там одновременно с динозаврами.

Челюсть нового вида древних лососевых сравнивается с челюстями форели и хариуса Фото: Papers in Palaeontology

Историю рыб придется переписать

По словам соавтора исследования, куратора отдела рыб Музея Севера в Университете Арканзаса Андреаса Лопеса, открытие Sivulliusalmo alaskensis добавляет еще 20 миллионов лет к ископаемой истории семейства лососевых. Ранее древнейшие зарегистрированные лососевые были обнаружены в окаменелостях, найденных в Британской Колумбии и штате Вашингтон.

Любопытно, что лососевые, предпочитающие более холодную воду, процветали даже в теплый меловой период и жили миллионы лет в регионах, переживших резкие изменения географии и климата. Несмотря на то, что в Арктике в то время было теплее, там все еще наблюдались значительные сезонные колебания температуры и освещенности.

Ученые считают, что уже тогда лосось был рыбой, которая хорошо себя чувствует в местах, где происходят резкие изменения. Несмотря на все изменения, которые пережила планета, все изменения географии и климата, у нас все еще были предки тех же групп видов, доминирующих в пресных водах региона сегодня.

Отметим, что новый вид – последнее открытие, сделанное в формации Принс-Крик, которая известна окаменелостями динозавров, найденными в ряде мест вдоль реки Колвилл на севере Аляски. В меловом периоде Аляска была гораздо ближе к Северному полюсу, чем сегодня.

Выводы, представленные в новом исследовании, основаны главным образом на крошечных окаменелых челюстях, некоторые из которых легко поместились бы на кончике ластика для карандаша. Чтобы хорошо рассмотреть окаменелости, ученые использовали микрокомпьютерную томографию для цифровой реконструкции крошечных челюстей, зубов и других костей.

Присутствие лососевых в полярных регионах мелового периода и отсутствие распространенных низкоширотных рыб того же периода указывают на то, что семейство лососевых, вероятно, возникло на Севере.

