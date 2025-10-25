Найстаріший лосось у світі переписав історію риб на Землі: йому 73 млн років (фото)

У новому дослідженні вчені виявили найдавнішого у світі лосося — рештки знайдені в крейдяних скам'янілостях арктичної Аляски. Дослідники вважають, що ці скам'янілості переписують історію риб.

У крейдяний період на суші панували динозаври, але в арктичних водах мешкали істоти, які сьогодні здаються неймовірно знайомими. У новому дослідженні вчені виявили скам'янілості найдавнішого лосося у світі віком близько 73 мільйонів років, пише SciTechDaily.

Найдавніший лосось у світі

Близько 73 мільйонів років тому річки й струмки Аляски були домівкою для безлічі стародавніх риб, споріднених з сучасними лососями, щуками та іншими північними видами. У новому дослідженні вченим вдалося ідентифікувати три раніше невідомі види риб тієї епохи, включно з лососевим під назвою Sivulliusalmo alaskensis.

За словами провідного автора статті, директора Музею Півночі Університету Аляски Патріка Дракенміллера, їм з колегами не просто вдалося виявити новий вид — фактично вчені виявили найдавнішого лосося в палеонтологічному літописі. Команда також описала численні інші види стародавніх риб, уперше виявлені в Арктиці, включно з двома новими видами щук і найдавнішим виявленням цієї групи, до складу якої входять короп і піскарі.

Дослідники тепер вважають, що багато груп риб, які сьогодні вважаються унікальними для високоширотних умов Аляски, існували там одночасно з динозаврами.

Щелепу нового виду стародавніх лососевих порівнюють із щелепами форелі та харіуса Фото: Papers in Palaeontology

Історію риб доведеться переписати

За словами співавтора дослідження, куратора відділу риб Музею Півночі в Університеті Арканзасу Андреаса Лопеса, відкриття Sivulliusalmo alaskensis додає ще 20 мільйонів років до викопної історії родини лососевих. Раніше найдавніші зареєстровані лососеві були виявлені в скам'янілостях, знайдених у Британській Колумбії та штаті Вашингтон.

Цікаво, що лососеві, які віддають перевагу холоднішій воді, процвітали навіть у теплий крейдяний період і жили мільйони років у регіонах, що пережили різкі зміни географії та клімату. Попри те, що в Арктиці на той час було тепліше, там усе ще спостерігалися значні сезонні коливання температури й освітленості.

Вчені вважають, що вже тоді лосось був рибою, яка добре себе почуває в місцях, де відбуваються різкі зміни. Попри всі зміни, які пережила планета, всі зміни географії та клімату, у нас усе ще були предки тих самих груп видів, які домінують у прісних водах регіону сьогодні.

Зазначимо, що новий вид — останнє відкриття, зроблене у формації Прінс-Крик, яка відома скам'янілостями динозаврів, знайденими в низці місць уздовж річки Колвілл на півночі Аляски. У крейдяному періоді Аляска була набагато ближчою до Північного полюса, ніж сьогодні.

Висновки, представлені в новому дослідженні, засновані головним чином на крихітних скам'янілих щелепах, деякі з яких легко помістилися б на кінчику гумки для олівця. Щоб добре розглянути скам'янілості, вчені використовували мікрокомп'ютерну томографію для цифрової реконструкції крихітних щелеп, зубів та інших кісток.

Присутність лососевих у полярних регіонах крейдяного періоду і відсутність поширених низькоширотних риб того самого періоду вказують на те, що родина лососевих, ймовірно, виникла на Півночі.

