Врятувати рядового лосося. Вчені знайшли спосіб захистити риб від нестерпної спеки
Дослідники вважають, що охолоджувальні станції допоможуть нерестовому лососю пережити наслідки кліматичної кризи.
Унаслідок кліматичної кризи середня глобальна температура Землі невблаганно нагрівається, як на суші, так і у воді, унаслідок чого багато тварин і риб, що мешкають у воді, відчувають стрес. Лосось — холодноводна риба, а тому відчуває сильний стрес, запливаючи на нерест у тепліші річки, пише New Atlas.
У новому дослідженні вчені зосередилися на пошуку варіантів, які б дали змогу лососеві, що заходить на нерест, впоратися з наслідками нестерпної спеки. Автори дослідження припускають, що розв'язати цю проблему допоможуть "охолоджувальні станції", встановлені на річках. Вважається, що саме вони допоможуть лососеві, який перебуває під загрозою зникнення, здійснити цю подорож.
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Глобальне потепління планети не обійшло стороною і річки, проте нерестовий лосось, як і раніше, отримує деякий перепочинок, використовуючи так звані "термальні притулки". Ці місця являють собою ділянки, де прохолодна вода з підземних джерел і джерельних приток впадає в головну річку, тим самим знижуючи температуру води.
Команда з канадського університету Далхаузі виявила, що ці "термальні притулки" слугують лососеві місцями відпочинку, але в кінцевому підсумку їм так чи інакше доводиться продовжувати цей шлях. Водночас дослідники виявили, що кліматична криза торкнулася і цих "притулків", унаслідок чого їх стає дедалі менше, а отже, вони приносять менше користі.
За словами співавторки дослідження, кандидатки гідрологічних наук Кетрін Сміт, вони з колегами розпочали створення штучних термальних сховищ. Загалом у провінції Нова Шотландія цього літа було створено дві подібні охолоджувальні станції:
- активну;
- пасивну.
В активному сховищі вчені використовували помпа для подачі прохолодних ґрунтових вод — температура 9ºC. У результаті їм вдалося створити шлейф більш прохолодної води, що займає близько 60 метрів вниз за течією.
У пасивному сховищі використовували криту траншею для відведення меандру назад в основну річку. Поки перенаправлена вода була прихована траншеєю і не піддавалася впливу сонячних променів, вона охолоджувалася.
Далі вчені використовували комбінацію теплових зондів, теплового картографування дронів і підводних камер покадрової зйомки. Результати показують, що навіть при охолодженні води на кілька градусів, атлантичний лосось, що нереститься, охоче збирався в цих місцях. Ба більше, спостереження показують, що в періоди особливої спеки в межах станції загалом збиралося більше риби.
У результаті Сміт із колегами вважають, що подібні штучні охолоджувальні станції можуть допомогти захистити не тільки атлантичного лосося, який перебуває на нерест, а й інші види риб, які також страждають від потепління води в річках.
Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили істоту, схожу на суші з лосося.