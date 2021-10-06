Ожилий рол. Учені знайшли істоту, схожу на суші з лосося (фото)

Знайдена істота — ізопод, глибоководний ракоподібний. Єдине, що відрізняє його від суші — чорні очі-намистинки і тонкі напівпрозорі лапки.

Те, що ви бачите на фотографії — це справжня, жива, морська істота, яка наразі знаходиться в японському океанаріумі. Зображена істота — ізопод (або рівноногий) — один із найчисленніших груп ракоподібних, пише Vice.

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Ця морська дивина — один із найпопулярніших мешканців Aquamarine Fukushima, великого океанаріуму на східному узбережжі Японії.

Співробітники океанаріуму ідентифікували істоту як ізопод. Глибоководне ракоподібне з оранжево-білими смугастими мітками і білим черевцем дивно схоже на суші з лосося.

"Єдиний спосіб відрізнити істоту від їжі — це її чорні очі-намистинки і тонкі напівпрозорі лапки", — розповіла Маї Хібіно, доглядачка Aquamarine Fukushima.

Знайдений рівноногий належить до роду Rocinela. Незважаючи на те, що про ці ізоподи відомо менше, ніж про їхніх більш поширених родичів, Хібіно зазначила, що існує понад 40 видів цього роду.

Ізоподи, яких налічується понад 10 000 видів, харчуються різними способами. У той час як деякі їдять мертвих або тварин, що розкладаються, інші є паразитами і живуть у внутрішніх органах інших істот.

Рівноногий, схожий на суші, належать до останніх і має довжину всього 3 см. Будучи однією з найрізноманітніших груп ракоподібних, ізоподи живуть в найрізноманітніших місцях проживання, від гір до океанів.

Рівноногий з роду Rocinela був знайдений біля прибережного селища Раусу на північному японському острові Хоккайдо, на глибині від 800 до 1 200 м. Ця істота, на відміну від своїх зазвичай коричневих побратимів, могла набути свого яскравого кольору від риби в якій він паразитував. Однак це всього лише припущення, окільки перевірити, чим саме харчувався рівноногий, щоб набути свого помаранчевого кольору — немає можливості.

На думку Хібіно, випнуте черевце істоти говорить про те, що вона не голодна, принаймні, поки що.

"Її черевце все ще роздуте. Це означає, що вона наїлася ще тоді, коли була паразитом і харчувалася іншим тваринами", — додала Хібіно.

Крім ракоподібних, в океанаріумі Aquamarine Fukushima представлена ціла низка тварин — від морських видр і деревних жаб до скатів і морських анемон.