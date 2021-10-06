Оживший ролл. Ученые обнаружили существо, похожее на суши из лосося (фото)

Обнаруженное существо — изопод, глубоководное ракообразное. Единственное, что отличает его от суши — черные глаза-бусинки и тонкие полупрозрачные лапки.

То, что вы видите на фотографии — это настоящее, живое, морское существо, которое в настоящее время находится в японском океанариуме. Изображенное существо — изопод (или равноногий) — один из самых многочисленных групп ракообразных, пишет Vice.

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Эта морская диковинка — один из самых популярных обитателей Aquamarine Fukushima, большого океанариума на восточном побережье Японии.

Сотрудники океанариума идентифицировали существо как изопод. Глубоководное ракообразное с оранжево-белыми полосатыми отметинами и белым брюшком удивительно похоже на суши из лосося.

"Единственный способ отличить существо от еды — это его черные глаза-бусинки и тонкие полупрозрачные лапки", — рассказала Маи Хибино, смотритель Aquamarine Fukushima.

Обнаруженный равноногий принадлежит к роду Rocinela. Несмотря на то, что об этих изоподах известно меньше, чем об их более распространенных родственниках, Хибино отметила, что существует более 40 видов этого рода.

Изоподы, которых насчитывается более 10 000 видов, питаются различными способами. В то время как некоторые едят мертвых или разлагающихся животных, другие являются паразитами и обитают во внутренних органах других существ.

Равноногий, похожий на суши, относится к последним и имеет длину всего 3 см. Будучи одной из самых разнообразных групп ракообразных, изоподы живут в самых разных местах обитания, от гор до океанов.

Равноногий из рода Rocinela был найден у прибрежного поселка Раусу на самом северном японском острове Хоккайдо, на глубине от 800 до 1200 м. Это существо, в отличие от своих обычно коричневых собратьев, могло приобрести свой яркий цвет от рыбы в которой он паразитировал. Однако это всего лишь догадки, так как проверить, чем именно питался равноногий, чтобы приобрести свой оранжевый цвет — нет возможности.

По мнению Хибино, выпирающее брюшко существа говорит о том, что оно не голодно, по крайней мере, пока.

"Его брюшко все еще раздуто. Это означает, что он наелся еще тогда, когда был паразитом и питался другим животным", — добавила Хибино.

Помимо ракообразных, в океанариуме Aquamarine Fukushima представлен целый ряд животных — от морских выдр и древесных лягушек до скатов и морских анемонов.