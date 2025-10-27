Земля раскалывается под Тихим океаном: под водой рушится колоссальная система

Впервые ученые смогли наблюдать за тем, как распадается зона субдукции на Земле. В этом месте тектоническая плита погружается под другую.

Сделанное открытие дает возможность взглянуть на изменения поверхности нашей планеты со временем, а также дает подсказки о будущих землетрясениях на Тихоокеанском Северо-Западе, пишет Science Daily.

По словам ученых, зоны субдукции – это самые мощные и динамические образования на Земле. Именно они перемещают целые континенты, вызывают самые сильные землетрясения и вулканические извержений. Также зоны субдукции отправляют земную кору глубоко в мантию.

Но эти зоны на планете не постоянны, как отмечают эксперты, они также могут разрушаться со временем. В противном случаем, континенты постоянно бы сталкивались, уничтожая океаны и большую часть геологической истории планеты. На протяжении последних десятилетий ученые пытались понять, как в итоге разрушаются такие колоссальные системы.

«Запуск зоны субдукции подобен попытке толкнуть поезд в гору – это требует огромных усилий. Но как только он тронулся, поезд словно мчится под гору, и остановить его невозможно. Чтобы остановить его, нужно что-то радикальное – по сути, крушение поезда», - говорит геолог из Университета штата Луизиана и ведущий автор исследования Брэндон Шак.

Рядом с побережьем Ванкувера ученым впервые удалось наблюдать за тем самым «крушением поезда». В регионе Каскадия плиты Хуан-де-Фука и Эксплорер медленно скользят под Североамериканскую плиту. Новые данные показывают, что вся эта система буквально разваливается на части.

«Впервые мы получили четкую картину зоны субдукции, пойманную в процессе умирания. Вместо того, чтобы закрыться сразу, плита разрывается на части, образуя более мелкие микроплиты и новые границы. Таким образом, вместо большого крушения поезда это похоже на то, что поезд медленно сходит с рельсов, вагон за вагоном», - отмечает Шак.

Огромные трещины проходят через океаническую плиту, в числе которых разлом, где один из его участков опустился примерно на 5 км.

«Имеется очень большой разлом, который активно разрывает плиту. Она еще не оторвана на 100%, но близка к этому», - добавляет автор исследования.

Выводы ученых также подтверждают данные о землетрясениях. На протяжении 75-километрового разлома некоторые участки все еще сейсмически активны, но остальные медленно затихают.

«Как только кусок полностью откололся, он больше не вызывает землетрясений, потому что породы больше не склеены», — пояснил Шак.

Отсутствие землетрясений в некоторых районах говорит о том, что части плиты уже откололись, и разрыв постепенно расширяется с течением времени.

Исследование показало, что зоны субдукции разрушаются не одним катастрофическим разломом, а постепенно, в процессе, известном как «эпизодическое» или «кусочное» завершение. Вместо того, чтобы вся плита разломилась сразу, она ломается на более мелкие участки.

По мере того, как более крупная плита теряет части, она также теряет импульс. Подобно тому, как отрезают вагоны от несущегося поезда, каждый разлом ослабляет нисходящее притяжение, пока весь процесс субдукции не останавливается. Хотя каждый эпизод занимает миллионы лет, эти постепенные этапы в совокупности знаменуют собой смерть зоны субдукции.

Напомним, две крупнейшие системы разломов Земли могут быть синхронизированы. Спустя 30 лет после того, как затонувшее судно случайно наткнулось на ключевые данные, ученые обнаружили и подтвердили связь между землетрясениями в зоне субдукции Каскадия и разломе Сан-Андреас.