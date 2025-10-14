Две крупнейшие системы разломов Земли могут быть синхронизированы: это серьезная угроза

Спустя 30 лет после того, как затонувшее судно случайно наткнулось на ключевые данные, ученые обнаружили и подтвердили связь между землетрясениями в зоне субдукции Каскадия и разломе Сан-Андреас.

Зона субдукции Каскадия и разлом Сан-Андреас – две совершенно разные системы разломов, однако данные нового исследования указывают на то, что "большое землетрясение" в зоне субдукции Каскадия на северо-западе Тихого океана может спровоцировать возникновение аналогичного разлома Сан-Андреас, пишет Live Science.

Выводы ученых основаны на анализе отложений, взятых с морского дна у побережья мыса Мендосино в Калифорнии и у побережья Орегона. Именно у мыса Мендосино заканчивается знаменитый калифорнийский разлом Сан-Андреас и начинается зона субдукции Каскадия.

Несмотря на то, что это две совершенно разные системы разломов, данные указывают, что в прошлом по меньшей мере три землетрясения в зоне Сан-Андреас происходили в течение нескольких часов или дней после крупных землетрясений в Каскадии. Еще около семи могли произойти в течение десятилетий или лет или менее. Впрочем, ученые признают существование некоторой неопределенности в датировке и данных.

С другой стороны, если две системы разломов действительно синхронизированы, это может стать серьезной проблемой для ликвидации последствий стихийных бедствий. По словам первого автора исследования Криса Шолдфингера, палеосейсмолога и почетного профессора Университета штата Орегон, ликвидация последствий в обоих системах разломов будет невероятно сложной задачей. Дело в том, что ресурсов попросту не хватит даже на эффективное реагирование на одну из них, а на две — это будет очень сложно.

Потенциал землетрясений

Известно, что Каскадия может вызвать чрезвычайно сильные землетрясения. Известно, что в 1700 году в регионе произошло землетрясение магнитудой предположительно от 8,7 до 9,2 балла, которое вызвало разрушительные волны цунами, дошедшие до Японии. Ученые выяснили, что эти землетрясения на самом деле вызваны движением трех океанических плит, скользящих под североамериканский континент.

В то же время разлом Сан-Андреас представляет собой сдвиг, при котором горные массивы по обе стороны от разлома смещаются относительно друг друга горизонтально. Самым сильным известным землетрясением в северной части Сан-Андреаса было землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году магнитудой около 7,9. Ученые также отмечают, что поскольку разлом проходит через густонаселенные районы, он может нанести значительный ущерб.

Две системы разломов, как известно, встречаются у побережья Мендосино в районе, известном как "тройное сочленение". Еще в 1999 году Голдфингер с коллегами во время исследовательского рейда взяли керны со дна океана в Каскадии в поисках признаков древних землетрясений. Однако в то время из-за путаницы корабль отклонился на десятки километров от запланированного места. Позже ученые проанализировали образец и заметили, что он таит в себе тайну: керн содержал отложения, которые выглядели как перевернутые.

Загадка крупнейших разломов Земли

У команды не было объяснения этой перевернутой картине. Более того, изначально у них не было объяснения и другой странной загадке: керны, взятые к югу от тройного стыка, в районе северной части Сан-Андреаса, вероятно, показали землетрясения, пугающе совпадающие по времени с землетрясениями, полученными в Каскадии.

Ученые обнаружили, что за последние 1300 лет в Каскадии было обнаружено 18 турбидитов, вероятно, порожденных землетрясениями, а также 19 у берегов северной части Сан-Андреаса. Десять из них, по-видимому, отложились с интервалом в 50–100 лет.

Еще более странно то, что в трех случаях крупный песок верхнего слоя этих перевернутых турбидитов был перемешан с более мелким песком нижнего слоя. Это указывает на то, что два слоя отложились с разницей в несколько часов или дней. Эти три события включали землетрясение в Каскадии 1700 года, а также землетрясения 1200 и 1500 лет назад.

Потребовалось несколько десятилетий, чтобы провести радиоуглеродное датирование, собрать соответствующие записи землетрясений из других источников. В конце концов ученые пришли к выводу, что эти турбидиты Сан-Андреас, возможно, представляют собой два отдельных землетрясения: одно в регионе Каскадия, а другое в Сан-Андреасе.

В новом исследовании команда пришла к выводу, что сильные землетрясения в Каскадии могут передавать напряжение в соседний Сан-Андреас, что вскоре приводит к землетрясению в Сан-Андреас. Отметим, что случаи, когда землетрясения вызывают друг друга, нередки. Однако, по словам сейсмолога из Вашингтонского университета Гарольда Тобина, большинство таких случаев происходят в одной и той же зоне разлома.

Каскадия и северный регион Сан-Андреас отличаются высокой сейсмической активностью, и многие другие разломы могут спровоцировать землетрясения. При этом осадочные отложения сложно интерпретировать, и радиоуглеродное датирование сопряжено с неопределенностями.

