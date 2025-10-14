Дві найбільші системи розломів Землі можуть бути синхронізовані: це серйозна загроза

Через 30 років після того, як затонуле судно випадково натрапило на ключові дані, вчені виявили й підтвердили зв'язок між землетрусами в зоні субдукції Каскадія і розломі Сан-Андреас.

Зона субдукції Каскадія і розлом Сан-Андреас — дві абсолютно різні системи розломів, проте дані нового дослідження вказують на те, що "великий землетрус" у зоні субдукції Каскадія на північному заході Тихого океану може спровокувати виникнення аналогічного розлому Сан-Андреас, пише Live Science.

Висновки вчених ґрунтуються на аналізі відкладень, узятих з морського дна біля узбережжя мису Мендосіно в Каліфорнії та біля узбережжя Орегона. Саме біля мису Мендосіно закінчується знаменитий каліфорнійський розлом Сан-Андреас і починається зона субдукції Каскадія.

Попри те, що це дві абсолютно різні системи розломів, дані вказують, що в минулому щонайменше три землетруси в зоні Сан-Андреас відбувалися протягом кількох годин або днів після великих землетрусів у Каскадії. Ще близько семи могли статися протягом десятиліть або років чи менше. Утім, учені визнають існування деякої невизначеності в датуванні та даних.

З іншого боку, якщо дві системи розломів дійсно синхронізовані, це може стати серйозною проблемою для ліквідації наслідків стихійних лих. За словами першого автора дослідження Кріса Шолдфінгера, палеосейсмолога і почесного професора Університету штату Орегон, ліквідація наслідків в обох системах розломів буде неймовірно складним завданням. Річ у тім, що ресурсів просто не вистачить навіть на ефективне реагування на одну з них, а на дві — це буде дуже складно.

Потенціал землетрусів

Відомо, що Каскадія може викликати надзвичайно сильні землетруси. Відомо, що 1700 року в регіоні стався землетрус магнітудою імовірно від 8,7 до 9,2 бала, який спричинив руйнівні хвилі цунамі, що дійшли до Японії. Учені з'ясували, що ці землетруси насправді спричинені рухом трьох океанічних плит, що ковзають під північноамериканський континент.

Водночас розлом Сан-Андреас являє собою зсув, під час якого гірські масиви по обидва боки від розлому зміщуються відносно один одного горизонтально. Найсильнішим відомим землетрусом у північній частині Сан-Андреаса був землетрус у Сан-Франциско 1906 року магнітудою близько 7,9. Вчені також зазначають, що оскільки розлом проходить через густонаселені райони, він може завдати значної шкоди.

Дві системи розломів, як відомо, зустрічаються біля узбережжя Мендосіно в районі, відомому як "потрійне зчленування". Ще 1999 року Голдфінгер із колегами під час дослідницького рейду взяли керни з дна океану в Каскадії в пошуках ознак стародавніх землетрусів. Однак у той час через плутанину корабель відхилився на десятки кілометрів від запланованого місця. Пізніше вчені проаналізували зразок і помітили, що він приховує в собі таємницю: керн містив відкладення, що мали вигляд перевернутих.

Загадка найбільших розломів Землі

У команди не було пояснення цій перевернутій картині. Ба більше, від самого початку у них не було пояснення й іншій дивній загадці: керни, взяті на південь від потрійного стику, в районі північної частини Сан-Андреаса, імовірно, показали землетруси, які страшенно збігаються в часі із землетрусами, отриманими в Каскадії.

Вчені виявили, що за останні 1300 років у Каскадії було виявлено 18 турбідитів, ймовірно, породжених землетрусами, а також 19 біля берегів північної частини Сан-Андреаса. Десять із них, мабуть, відклалися з інтервалом у 50-100 років.

Ще більш дивно те, що в трьох випадках грубий пісок верхнього шару цих перевернутих турбідитів був перемішаний з більш дрібним піском нижнього шару. Це вказує на те, що два шари відклалися з різницею в кілька годин або днів. Ці три події включали землетрус у Каскадії 1700 року, а також землетруси 1200 і 1500 років тому.

Знадобилося кілька десятиліть, щоб провести радіовуглецеве датування, зібрати відповідні записи землетрусів з інших джерел. Зрештою вчені дійшли висновку, що ці турбідити Сан-Андреас, можливо, являють собою два окремі землетруси: один у регіоні Каскадія, а інший у Сан-Андреасі.

У новому дослідженні команда дійшла висновку, що сильні землетруси в Каскадії можуть передавати напругу в сусідній Сан-Андреас, що незабаром призводить до землетрусу в Сан-Андреас. Зазначимо, що випадки, коли землетруси спричиняють один одного, непоодинокі. Однак, за словами сейсмолога з Вашингтонського університету Гарольда Тобіна, більшість таких випадків відбуваються в одній і тій самій зоні розлому.

Каскадія і північний регіон Сан-Андреас відрізняються високою сейсмічною активністю, і багато інших розломів можуть спровокувати землетруси. При цьому осадові відкладення складно інтерпретувати, і радіовуглецеве датування пов'язане з невизначеностями.

