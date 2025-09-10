12 провісників катастрофи: землетруси стрясають Тихий океан на лінії розлому

Дослідники зафіксували дюжину землетрусів, що сталися всього за 12 годин, на лінії розлому на північному заході Тихого океану. Вчені побоюються, що підземні поштовхи є провісниками великої сейсмічної події.

Менш ніж за 12 годин на лінії розлому біля узбережжя Орегону на північному заході Тихого океану зафіксували кілька землетрусів, що спричинило побоювання з приводу швидкого виникнення більшої та катастрофічної події, пише Daily Mail.

Провісники катастрофи

Геологічна служба США (USGS) зафіксувала останній поштовх магнітудою 5,1 у вівторок о 13:00 за місцевим часом — загальна кількість поштовхів сягнула майже дюжини магнітудою понад 2,5. Відомо, що сейсмічна активність почалася в понеділок, коли після землетрусу магнітудою 5,8 наступили афтершоки, що спостерігалися протягом усього наступного дня.

Епіцентр сейсмічної активності, за словами вчених, розташований приблизно за 160 км на північний захід від узбережжя американського штату Орегон, розташованого вздовж зони субдукції Каскадія, де плита Хуан-де-Фука опускається під Північно-Американську плиту.

Ця система розломів часто викликає невеликі поштовхи в океані й несе ризик потужних руйнівних землетрусів. Зазначимо, що вчені давно попереджали, що в цій зоні назріває катастрофічна подія, а тому багато хто називає цю точку на поверхні Землі "сплячим гігантом".

Пробудження "сплячого гіганта"

Відомо, що розлом здатний викликати землетрус магнітудою 9, який, як очікується, зачепить більшу частину північно-західного узбережжя США. Крім того, у вівторок у Північній Каліфорнії також спостерігалася підвищена сейсмічна активність: USGS зафіксувала близько дюжини поштовхів магнітудою понад 2,5.

Ще у квітні команда з Політехнічного університету Вірджинії виявила, що землетрус магнітудою 8 і вище в зоні субдукції Каскадія в поєднанні з підвищенням рівня моря може призвести до опускання прибережної території на глибину до 2 метрів упродовж лише пів години після сильного поштовху.

Передбачається, що найсерйознішими наслідки будуть для південної частини штату Вашингтон, а також північних Орегону і Каліфорнії. Вчені вважають, що катастрофічна сейсмічна подія призведе до значного розширення прибережної заплави, де ймовірність затоплення становить 1% на рік.

Зазначимо, що в зоні субдукції Каскадія землетруси магнітудою 8 і вище відбуваються кожні 400-600 років, а останній з них було задокументовано 1700 року. У результаті місцева влада почала підготовку до катастрофічної події: нові будівлі площею понад 900 квадратних метрів мають відповідати суворим стандартам сейсмостійкості, а старі планують модернізувати до 2060 року.

