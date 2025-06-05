30-метрові хвилі стануть лише початком: пробудження гігантського розлому в океані породить хаос

Дослідники прогнозують, що наступне мегацунамі, ймовірно, затопить частини узбережжя, піднявши рівень води на 2 метри. Передбачається, що величезні хвилі породить пробудження гігантського розлому, який сотні років залишався сплячим.

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Про це йдеться в журналі PNAS, пише IFLScience.

Біля узбережжя Тихоокеанського північного заходу розташований сплячий щит, який сотні років залишався нерухомим, проте тепер вчені вважають, що він може спричинити хаос у Північній Америці, коли зрештою прокинеться.

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Величезний розлом відомий як зона субдукції Каскадія і його протяжність становить близько 1130 кілометрів. Розлом простягається від мису Мендосіно в Каліфорнії до острова Ванкувер у Канаді і залишався спокійним протягом століть, і вчені стверджують, що коли він розірветься, це спричинить величезний землетрус, здатний породити цунамі заввишки до 30 метрів. На жаль, нове дослідження вказує на те, що це стане лише початком.

Пробудження розлому породить хаос

Нове дослідження було проведене вченими з Virginia Tech і показало, що розрив зони субдукції Каскадія врешті-решт призведе до того, що узбережжя опуститься більш ніж на 1,9 метра за лічені хвилини. Це призведе до швидкого підвищення рівня моря, що суттєво вплине на прибережні спільноти, густонаселені міста та навколишнє середовище.

Фактично, такий розвиток подій розширить федерально позначений 1% прибережної заплави на 13,5-44,8 квадратного кілометра. Команда вважає, це матиме значні довгострокові наслідки, оскільки в цьому регіоні вже існує вірогідність затоплення 1 зі 100 щорічно.

За словами співавторки дослідження, доцентки кафедри наук про Землю в Коледжі наук Тіни Дура, розширення прибережної заплави після землетрусу в зоні субдукції Каскадія раніше не оцінювали кількісно, і наслідки для землекористування можуть значно збільшити терміни відновлення.

Гігантський розлом породить землетрус

Зона субдукції Каскадія — велика геологічна лінія розлому, яка тягнеться через північну Каліфорнію, Орегон і Вашингтон до півдня Британської Колумбії. Це місце, за словами дослідників, є місцем великих тектонічних зіткнень.

Відомо, що зони субдукції утворюються там, де одна тектонічна плита фактично засувається під іншу. У цьому випадку плита Хуана де Фука — менша океанічна плита — засувається під більшу Північноамериканську плиту. Цей процес створює значний тиск у міру того, як він триває, і в кінцевому підсумку призведе до викиду у вигляді мегаземлетрусу.

Мегаземлетрус створить хаос

Зона субдукції здатна створювати землетруси магнітудою 9,0 і вище, найбільш руйнівні землетруси на Землі. Минуло вже понад 300 років відтоді, як Каскадія востаннє ворушилася, але коли це сталося 27 січня 1700 року, вона спричинила землетрус магнітудою 8,7-9,2, що відправив величезне "сирітське цунамі" через Тихий океан до Японії, де його було зафіксовано в історичних документах.

Згідно з новим дослідженням, наразі існує 15% вірогідність землетрусу магнітудою понад 8 вздовж розлому протягом наступних 50 років. Дослідники зазначають, що наслідки мегацунамі будуть руйнівними самі по собі, проте довгострокові наслідки, схоже, ще більше ускладнять відновлення.

Наслідки пробудження зони субдукції Каскадія

У новому дослідженні Дура з колегами створили десятки тисяч моделей землетрусів для оцінки потенційного діапазону, спричиненого землетрусом опускання землі та подальшим землетрусом у Каскадії. Далі вчені використовували геопросторовий аналіз для кількісної оцінки спричиненого землетрусом розширення 1-відсоткової заплави у 24 естуаріях і спільнотах уздовж зони субдукції.

Точна дата наступного землетрусу все ще залишається невідомою, а тому вчені змоделювали наслідки в період між сьогоднішнім днем і 2100 роком, коли, як передбачається, глобальні рівні моря вже будуть значно порушені зміною клімату.

Результати вказують на те, що якби землетрус стався сьогодні, він би призвів до того, що в зону затоплення після землетрусу потрапило б ще 14 350 жителів, 22 500 будівель і 777 миль доріг. Школи, будинки, лікарні, поліцейські дільниці та пожежні станції піддалися б затопленню, поряд із вісьмома очисними спорудами, електричною підстанцією та 57 потенційними джерелами забруднення, наприклад, заправними станціями, об'єктами з перероблення твердих відходів і кормовими об'єктами для тварин.

Землетрус наприкінці нинішнього століття призвів би до того, що підвищення рівня моря, спричиненого Каскадією, могло б бути на 1 метр вищим через прогнозовану зміну клімату та глобальне підвищення рівня моря на Землі. Це фактично посилить наслідки землетрусу, більш ніж потроївши схильність до повеней.

Крім впливу на будинки та важливу інфраструктуру, розширена заплава призведе до надмірного засолення ґрунтів, що зробить їх непридатними для випасу худоби. Це також зруйнує природні системи захисних дюн і пляжів, які діють як буфери проти штормових нагонів, розсіюючи енергію хвиль. Втрата екосистеми, що виникає в результаті, може виявитися непоправною.

Раніше Фокус писав про те, що катастрофічний землетрус у 9 балів може початися в будь-яку хвилину: його спричинить розлом Землі.