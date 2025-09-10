12 предвестников катастрофы: землетрясения сотрясают Тихий океан на линии разлома

Исследователи зафиксировали дюжину землетрясений, произошедших всего за 12 часов, на линии разлома на северо-западе Тихого океана. Ученые опасаются, что подземные толчки являются предвестниками крупного сейсмического события.

Related video

Менее чем за 12 часов на линии разлома у побережья Орегона на северо-западе Тихого океана зафиксировали несколько землетрясений, что вызвало опасения по поводу скорого возникновения более крупного и катастрофического события, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предвестники катастрофы

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала последний толчок магнитудой 5,1 во вторник в 13:00 по местному времени – общее число толчков достигло почти дюжины магнитудой более 2,5. Известно, что сейсмическая активность началась в понедельник, когда после землетрясения магнитудой 5,8 последовали афтершоки, наблюдавшиеся в течение всего следующего дня.

Эпицентр сейсмической активности, по словам ученых, находится примерно в 160 км к юго-западу от побережья американского штата Орегон, расположенного вдоль зоны субдукции Каскадия, где плита Хуан-де-Фука опускается под Северо-Американскую плиту.

Эта система разломов часто вызывает небольшие толчки в океане и несет риск мощных разрушительных землетрясений. Отметим, что ученые давно предупреждали, что в этой зоне назревает катастрофическое событие, а потому многие называют эту точку на поверхности Земли "спящим гигантом".

Пробуждение "спящего гиганта"

Известно, что разлом способен вызвать землетрясение магнитудой 9, которое, как ожидается, затронет большую часть северо-западного побережья США. Кроме того, во вторник в Северной Калифорнии также наблюдалась повышенная сейсмическая активность: USGS зафиксировала около дюжины толчков магнитудой более 2,5.

Еще в апреле команда из Политехнического университета Вирджинии обнаружила, что землетрясение магнитудой 8 и выше в зоне субдукции Каскадия в сочетании с повышением уровня моря может привести к опусканию прибрежной территории на глубину до 2 метров в течение всего получаса после сильного толчка.

Предполагается, что наиболее серьезными последствия будут для южной части штата Вашингтон, а также северных Орегона и Калифорнии. Ученые считают, что катастрофическое сейсмическое событие приведет к значительному расширению прибрежной поймы, где вероятность затопления составляет 1% в год.

Отметим, что в зоне субдукции Каскадия землетрясения магнитудой 8 и выше происходят каждые 400-600 лет, а последнее из них было задокументировано в 1700 году. В результате местные власти начали подготовку к катастрофическому событию: новые здания площадью более 900 квадратных метров должны соответствовать строгим стандартам сейсмостойкости, а старые планируют модернизировать к 2060 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что пробуждение гигантского разлома в океане породит хаос.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что часть США может исчезнуть.