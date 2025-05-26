Мегацунами высотой 300 метров: ученые предупреждают, что часть США может исчезнуть

В ближайшие 50 лет западному побережью США может угрожать масштабная природная катастрофа — мощное землетрясение с последующим мегацунами. Американские геологи предупреждают: в случае худшего сценария гигантская волна может уничтожить прибрежные города и смыть целые регионы с карты.

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Об этом пишет Independent.

Под наибольшей угрозой — Аляска, Гавайи, а также штаты Вашингтон, Орегон и север Калифорнии. Как предупреждают ученые, активность разлома Каскадия, простирающегося от острова Ванкувер до мыса Мендосино, представляет серьезную опасность. Последний раз мощное землетрясение в этом районе произошло еще в 1700 году, то есть более 300 лет назад.

По результатам нового исследования ученых из Вирджинского политехнического института, существует примерно 15% вероятности, что в зоне разлома Каскадия в течение следующих 50 лет произойдет землетрясение магнитудой 8,0 или более. Такой подземный толчок может спровоцировать мегацунами с волнами высотой до 300 метров, что грозит масштабными разрушениями прибрежных регионов.

Мегацунами — это не типичные морские волны, которые возникают после землетрясения и дают несколько часов на реакцию. Это катастрофические явления, которые формируются мгновенно и без предупреждения. Их высота может достигать сотен метров, а скорость распространения — молниеносной. По мнению ученых, в случае такого сценария времени на эвакуацию или защиту почти не будет: все будет разворачиваться за считанные минуты.

Напомним, Япония готовится к мегаземлетрясению, которое обвалит сотни зданий и нанесет ущерб в почти два триллиона долларов.

Также сообщалось, что в конце марта произошло мощное землетрясение в Мьянме, которое также ощущалось в Таиланде и Китае. Сила подземных толчков была такова, что из бассейнов на крыше выплескивалась вода прямо на улицу.