Мегацунамі висотою 300 метрів: вчені попереджають, що частина США може зникнути

У найближчі 50 років західному узбережжю США може загрожувати масштабна природна катастрофа — потужний землетрус із подальшим мегацунамі. Американські геологи попереджають: у разі найгіршого сценарію гігантська хвиля може знищити прибережні міста та змити цілі регіони з мапи.

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Про це пише Independent.

Під найбільшою загрозою — Аляска, Гаваї, а також штати Вашингтон, Орегон і північ Каліфорнії. Як попереджають науковці, активність розлому Каскадія, що простягається від острова Ванкувер до мису Мендосіно, становить серйозну небезпеку. Востаннє потужний землетрус у цьому районі стався ще у 1700 році, тобто понад 300 років тому.

За результатами нового дослідження вчених з Вірджинського політехнічного інституту, існує приблизно 15% ймовірності, що в зоні розлому Каскадія протягом наступних 50 років станеться землетрус магнітудою 8,0 або більше. Такий підземний поштовх може спровокувати мегацунамі з хвилями висотою до 300 метрів, що загрожує масштабними руйнуваннями прибережних регіонів.

Мегацунамі — це не типові морські хвилі, які виникають після землетрусу й дають кілька годин на реакцію. Це катастрофічні явища, що формуються миттєво та без попередження. Їхня висота може сягати сотень метрів, а швидкість поширення — блискавичною. На думку науковців, у разі такого сценарію часу на евакуацію чи захист майже не буде: усе розгортатиметься за лічені хвилини.

Нагадаємо, Японія готується до мегаземлетрусу, який обвалить сотні будівель і завдасть збитків у майже два трильйони доларів.

Також повідомлялося, що наприкінці березня стався потужний землетрус у М'янмі, який також відчувався в Таїланді та Китаї. Сила підземних поштовхів була така, що з басейнів на даху вихлюпувалася вода просто на вулицю.