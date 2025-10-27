Анализ ДНК показал настоящую причину гибели войск Наполеона: это был невидимый враг

Во время отступления в 1812 году многонациональный легион Наполеона столкнулся с множеством проблем, среди которых были скудные запасы провизии, сопротивление врага, а также суровый климат. Но ученые говорят, что армию Наполеона победила другая беда.

Известно, что как минимум половина 600-тысячной армии Наполеона была ослаблена суровыми зимами, голодом и болезнями. Новое же исследование нашло патогены, которые преследовали наполеоновскую армию, пишет Science Alert.

«Очень интересно использовать имеющуюся у нас сегодня технологию для обнаружения и диагностики того, что было скрыто 200 лет назад», - говорит эксперт в метагеномики Николас Раскован из Института Пастера во Франции.

В то время врачи диагностировали у солдат сыпной тиф, который сопровождался такими симптомами, как лихорадка, головые боли и сыпь. Но ученые не нашли следов бактерии бактерии Rickettsia prowazekii, которая могла бы быть причиной этого заболевания.

Відео дня

В рамках исследования ученые проанализировали ДНК из зубов 13 солдат. Команда выяснила, что армия Наполеона страдал от паратифа (штамм Salmonella enterica), а также возвратного тифа (бактерия Borrelia recurrentis), которая передавалась с платяными вшами.

«Возвратный тиф не всегда смертелен, но он мог значительно ослабить и без того истощенных людей», - говорят ученые.

Также исследователи подчеркивают, что нельзя до конца исключать заболеваемость тифом, так как образцы ДНК были взяты всего у 13 человек. В братских же могилах, которые были обнаружены в Вильнюсе, покоится более 3 тыс. тел.

Историки подчеркивают, что многие из мужчин были похоронены в форме и с лошадьми. Отсутствие оружия свидетельствует о том, что эти люди не погибли в бою, объясняют Барбьери и его команда.

Напомним, несмотря на усилия, направленные на сохранение династии, Наполеона Бонапарта постигла неудача. Неудачное вторжение Франции в Россию привело к его отречению в 1814 году и вынужденной ссылке. Его сын, под именем герцога Рейхштадтского, проживал в Австрии, вдали от наследия отца.