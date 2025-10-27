Аналіз ДНК показав справжню причину загибелі військ Наполеона: це був невидимий ворог

Під час відступу 1812 року багатонаціональний легіон Наполеона зіткнувся з безліччю проблем, серед яких були мізерні запаси провізії, опір ворога, а також суворий клімат. Але вчені кажуть, що армію Наполеона перемогла інша біда.

Відомо, що як мінімум половина 600-тисячної армії Наполеона була ослаблена суворими зимами, голодом і хворобами. Нове ж дослідження знайшло патогени, які переслідували наполеонівську армію, пише Science Alert.

"Дуже цікаво використовувати наявну в нас сьогодні технологію для виявлення та діагностики того, що було приховано 200 років тому", — каже експерт у метагеноміці Ніколас Раскован з Інституту Пастера у Франції.

На той час лікарі діагностували в солдатів висипний тиф, який супроводжувався такими симптомами, як лихоманка, головні болі та висип. Але вчені не знайшли слідів бактерії бактерії Rickettsia prowazekii, яка могла б бути причиною цього захворювання.

У рамках дослідження вчені проаналізували ДНК із зубів 13 солдатів. Команда з'ясувала, що армія Наполеона страждала від паратифу (штам Salmonella enterica), а також поворотного тифу (бактерія Borrelia recurrentis), що передавалася з платтяними вошами.

"Поворотний тиф не завжди смертельний, але він міг значно послабити і без того виснажених людей", — кажуть учені.

Також дослідники підкреслюють, що не можна до кінця відкидати захворюваність на тиф, оскільки зразки ДНК було взято лише у 13 осіб. У братських же могилах, які було виявлено у Вільнюсі, покоїться понад 3 тис. тіл.

Історики підкреслюють, що багато хто з чоловіків був похований у формі та з кіньми. Відсутність зброї свідчить про те, що ці люди не загинули в бою, пояснюють Барб'єрі та його команда.

Нагадаємо, незважаючи на зусилля, спрямовані на збереження династії, Наполеона Бонапарта спіткала невдача. Невдале вторгнення Франції в Росію призвело до його зречення 1814 року і вимушеного заслання. Його син, під ім'ям герцога Рейхштадтського, проживав в Австрії, далеко від спадщини батька.