Почему у людей растут "хвосты": ученые объяснили, зачем они нам нужны

Несмотря на то, что киты давно не ходят по суше, у них все еще есть тазовые кости. Ученые говорят, что это яркий пример рудиментарных признаков, утративших свою первоначальную функцию в ходе эволюции. Такие рудименты имеются и у людей.

Одним из рудиментов человека является копчик, размер которого варьируется от 2,5 до 10 см. Небольшая треугольная кость располагается под крестцом, в задней части таза между ягодицами. На самом деле, это несколько сросшихся позвонков, которые являются остатками хвоста. Он начинает расти в период эмбрионального развития, пишет Discover Magazine.

Несмотря на то, что копчик у людей не функционирует в полной мере, он служит точкой крепления мышц и связок, который поддерживают тазовое дно и контролируют дефекацию.

«Копчик человека – это рудимент, доставшийся нам от далекого предка человека, у которого был хвост. У людей, как и у остальных человекообразных обезьян (горилл, орангутанов, шимпанзе и бонобо), хвост отсутствует, но сохранились некоторые кости, которые составляли хвост у общего предка», - говорит доцент кафедры антропологии в Университете Южной Юты Кристал Кениг.

Копчик не только служит креплением для некоторых мышц таза, но и помогает обеспечивать равновесие в положении сидя. Поскольку копчик соединяется с мышцами и связками тазового дна, он также поддерживает мочевой пузырь, прямую кишку и матку.

Такое количество сухожилий и мышц, который крепятся к копчику, делают любую травму кости очень болезненной. Заживление простого ушиба копчика может занять до месяца, а перелома – до трех месяцев.

У большинства людей копчик формируется во время внутриутробного развития, где-то между 4 и 8 неделей беременности. За этот период времени эмбриональный хвост рассасывается организмом. В редких случаях дети могут родиться с нетронутым копчиком. Такое произошло в 2023 году, когда родился младенец с «крупным кожным отростком в области поясницы».

