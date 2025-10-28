Чому у людей ростуть "хвости": вчені пояснили, навіщо вони нам потрібні

Попри те що кити давно не ходять по суші, у них все ще є тазові кістки. Вчені кажуть, що це яскравий приклад рудиментарних ознак, які втратили свою первісну функцію під час еволюції. Такі рудименти є і в людей.

Одним із рудиментів людини є куприк, розмір якого варіюється від 2,5 до 10 см. Невелика трикутна кістка розташовується під крижами, в задній частині таза між сідницями. Насправді це кілька зрощених хребців, які є залишками хвоста. Він починає рости в період ембріонального розвитку, пише Discover Magazine.

Попри те що куприк у людей не функціонує повною мірою, він слугує точкою кріплення м'язів і зв'язок, які підтримують тазове дно і контролюють дефекацію.

"Куприк людини — це рудимент, що дістався нам від далекого предка людини, у якого був хвіст. У людей, як і в інших людиноподібних мавп (горил, орангутанів, шимпанзе і бонобо), хвоста немає, але збереглися деякі кістки, що становили хвіст у спільного предка", — каже доцент кафедри антропології в Університеті Південної Юти Крістал Кеніг.

Куприк не тільки служить кріпленням для деяких м'язів таза, а й допомагає забезпечувати рівновагу в положенні сидячи. Оскільки куприк з'єднується з м'язами та зв'язками тазового дна, він також підтримує сечовий міхур, пряму кишку і матку.

Така кількість сухожиль і м'язів, які кріпляться до куприка, роблять будь-яку травму кістки дуже болючою. Загоєння простого удару куприка може зайняти до місяця, а перелому — до трьох місяців.

У більшості людей куприк формується під час внутрішньоутробного розвитку, десь між 4 і 8 тижнем вагітності. За цей період часу ембріональний хвіст розсмоктується організмом. У рідкісних випадках діти можуть народитися з недоторканим куприком. Таке сталося 2023 року, коли народилося немовля з "великим шкірним відростком у ділянці попереку".

