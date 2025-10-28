В человеке нашли новую форму жизни: она переписывает учебники

В человеке живет активное сообщество микробов, которые помогают нашему организму в повседневной жизни. Микробиом расщепляет пищу, тренирует иммунную систему, а также борется с микробами.

В новом исследовании ученые обнаружили нечто необычное внутри этих сообществ. Исследователям удалось найти крошечные кольцевые РНК, которые не похожи ни на один известный вирус или бактерию, пишет Earth.com.

Наибольшее количество такого странного РНК присутствует в образцах микробиома, взятого их полости рта человека. Внешний вид и поведение кольцевых РНК отличаются от других известных организмов, которые живут в человеке.

Авторы исследования говорят, что обнаружили биологический слой, который всегда присутствовал в данных, но был упущен из виду. Его удалось найти не с помощью нового микроскопа или метода культивирования. Вместо этого, ученые проанализировали паттерны в больших наборах данных РНК.

Эту новую категорию РНК команда назвала «обелисками». Новое открытие размывает границы, которые установлены учебниками. Дело в том, что по размеру и строению они похожи на вироиды (инфекционные агенты – ред.), но иногда могут кодировать белок. РНК-обелиски также можно встретить в микробных сообществах, которые больше связаны с человеком, а не с растениями.

Пока ученые не нашли никаких доказательств того, что обелиски могут вызывать заболевания у людей.

Исследователи говорят, что обнаружили новый уровень сложности микробиома. РНК-обелиски могут оказывать скрытое влияние на поведение бактерий или же существовать параллельно с ними, никак не взаимодействуя друг с другом. Ученые собираются проверить обе идеи.

Далее ученые хотят вырастить в лаборатории микробов-хозяев с обелисками и без них, чтобы наблюдать за их развитием в контролируемых экспериментах.

