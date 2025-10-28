У людині знайшли нову форму життя: вона переписує підручники

У людині живе активна спільнота мікробів, які допомагають нашому організму в повсякденному житті. Мікробіом розщеплює їжу, тренує імунну систему, а також бореться з мікробами.

У новому дослідженні вчені виявили щось незвичайне всередині цих спільнот. Дослідникам вдалося знайти крихітні кільцеві РНК, які не схожі на жоден відомий вірус або бактерію, пише Earth.com.

Найбільша кількість такого дивного РНК присутня у зразках мікробіома, взятого з порожнини рота людини. Зовнішній вигляд і поведінка кільцевих РНК відрізняються від інших відомих організмів, які живуть у людині.

Автори дослідження кажуть, що виявили біологічний шар, який завжди був присутній у даних, але був випущений з уваги. Його вдалося знайти не за допомогою нового мікроскопа або методу культивування. Замість цього, вчені проаналізували патерни у великих наборах даних РНК.

Цю нову категорію РНК команда назвала "обелісками". Нове відкриття розмиває межі, які встановлені підручниками. Річ у тім, що за розміром і будовою вони схожі на віроїди (інфекційні агенти — ред.), але іноді можуть кодувати білок. РНК-обеліски також можна зустріти в мікробних спільнотах, які більше пов'язані з людиною, а не з рослинами.

Поки що вчені не знайшли жодних доказів того, що обеліски можуть викликати захворювання у людей.

Дослідники кажуть, що виявили новий рівень складності мікробіома. РНК-обеліски можуть чинити прихований вплив на поведінку бактерій або ж існувати паралельно з ними, ніяк не взаємодіючи один з одним. Вчені збираються перевірити обидві ідеї.

Далі вчені хочуть виростити в лабораторії мікробів-господарів з обелісками та без них, щоб спостерігати за їхнім розвитком у контрольованих експериментах.

