"Скучный миллиард" в истории Земли оказался не таким уж и скучным: что там произошло

В истории Земли был период, который ученые называют «Скучным миллиардом». Принято считать, что в отрезок времени между 1,8 и 850 млн лет на планете не происходило ничего значимого, но новое исследование говорит об обратном.

Теперь исследователи считают, что «Скучный миллиард» положил начало появлению сложных форм жизни на Земле, среди которых был и люди. Все дело в том, что во время этого периода времени смещение тектонических плит сыграло главную роль в превращении атмосферы Земли из токсичной в пригодную для дыхания, пишет Daily Mail.

Поэтому авторы нового исследования считают, что именно «Скучный миллиард» подготовил условия на Земле для появления разумной жизни.

«Скучный миллиард» поспособствовал формированию пригодной для жизни Земли. Тектоника, климат и жизнь развивались параллельно на протяжении всей истории», - говорит ведущий автор исследования из Сиднейского университета профессор Мюллер.

Відео дня

Ранее считалось, что во время «Скучного миллиарда» с климатом, тектонической активностью и биологической эволюцией не происходило ничего важного. Но результаты недавних исследований свидетельствуют об обратном.

Команда ученых, в которую также вошли эксперты из Университета Аделаиды, создала компьютерную модель. Она отображает эволюцию Земли с 1,8 млрд лет и до наших дней. Модель помогла реконструировать изменение границ тектонических плит, границ континентов и обмен углерода между мантией, океанами и атмосферой.

Незадолго до «Скучного миллиарда» появился древний суперконтинент Нена или Колумбия. Он включал в себя части современной Азии, Австралии и Северной Америки, а также, вероятно, Западную Африку, Сербию, Индию и Западную Африку.

Распад этого суперконтинента запустил череду событий, которая сократила выбросы углекислого газа из вулканов в атмосферу, а также расширила мелководные морские среды обитания, которые были богаты кислородом. Такого фундаментальное изменение произошло около 1,05 млрд лет назад и привело к зарождению первых эукариот.

Эукариоты являются организмами, клетки которых содержат оформленное ядро наряду с другими мембранными структурами. Первые эукариоты были предками всей сложной жизни на Земле – растений, грибов и животных.

Эти первые эукариоты обитали в «мелководных морских условиях». Они также были первыми аэробными организмами, которым требовался кислород для роста и выживания.

«На мелководье, вероятно, существовали обширные, насыщенные кислородом моря умеренного климата, обеспечивающие долговременную и стабильную среду для процветания сложной жизни», - говорят ученые.

Около 900 млн ле назад образовался суперконтинент Родиния, в состав которого входили почти все участки суши на Земле. Он распался около 750 млн лет назад, и это принято считать окончанием «Скучного миллиарда».

Напомним, критический момент зарождения жизни на Земле воспроизвели в лаборатории. Исследователям впервые в истории удалось наблюдать в лаборатории спонтанное слияние молекул, приведшее к возникновению жизни на первозданной Земле около 4 миллиардов лет назад.