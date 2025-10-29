"Нудний мільярд" в історії Землі виявився не таким уже й нудним: що там сталося

В історії Землі був період, який вчені називають "Нудним мільярдом". Прийнято вважати, що у відрізок часу між 1,8 і 850 млн років на планеті не відбувалося нічого значущого, але нове дослідження свідчить про зворотне.

Тепер дослідники вважають, що "Нудний мільярд" поклав початок появі складних форм життя на Землі, серед яких були й люди. Річ у тім, що під час цього періоду часу зсув тектонічних плит зіграв головну роль у перетворенні атмосфери Землі з токсичної на придатну для дихання, пише Daily Mail.

Тому автори нового дослідження вважають, що саме "Нудний мільярд" підготував умови на Землі для появи розумного життя.

"Нудний мільярд" посприяв формуванню придатної для життя Землі. Тектоніка, клімат і життя розвивалися паралельно впродовж усієї історії", — каже провідний автор дослідження із Сіднейського університету професор Мюллер.

Раніше вважалося, що під час "Нудного мільярда" з кліматом, тектонічною активністю та біологічною еволюцією не відбувалося нічого важливого. Але результати недавніх досліджень свідчать про протилежне.

Команда вчених, до якої також увійшли експерти з Університету Аделаїди, створила комп'ютерну модель. Вона відображає еволюцію Землі з 1,8 млрд років і до наших днів. Модель допомогла реконструювати зміну кордонів тектонічних плит, кордонів континентів і обмін вуглецю між мантією, океанами й атмосферою.

Незадовго до "Нудного мільярда" з'явився стародавній суперконтинент Нена або Колумбія. Він охоплював частини сучасної Азії, Австралії та Північної Америки, а також, імовірно, Західну Африку, Сербію, Індію та Західну Африку.

Розпад цього суперконтиненту запустив низку подій, яка скоротила викиди вуглекислого газу з вулканів в атмосферу, а також розширила мілководні морські середовища існування, які були багаті киснем. Така фундаментальна зміна відбулася близько 1,05 млрд років тому і призвела до зародження перших еукаріотів.

Еукаріоти є організмами, клітини яких містять оформлене ядро поряд з іншими мембранними структурами. Перші еукаріоти були предками всього складного життя на Землі — рослин, грибів і тварин.

Ці перші еукаріоти мешкали в "мілководних морських умовах". Вони також були першими аеробними організмами, яким був потрібен кисень для росту і виживання.

"На мілководді, ймовірно, існували великі, насичені киснем моря помірного клімату, що забезпечували довготривале і стабільне середовище для процвітання складного життя", — кажуть учені.

Близько 900 млн років тому утворився суперконтинент Родінія, до складу якого входили майже всі ділянки суші на Землі. Він розпався близько 750 млн років тому, і це прийнято вважати закінченням "Нудного мільярда".

Нагадаємо, критичний момент зародження життя на Землі відтворили в лабораторії. Дослідникам уперше в історії вдалося спостерігати в лабораторії спонтанне злиття молекул, що призвело до виникнення життя на первозданній Землі близько 4 мільярдів років тому.