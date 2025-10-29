На экраны возвращается культовый научно-фантастический сериал: известна дата выхода "Доктор Кто"

Научно-фантастический сериал вернется, на этот раз без Disney.

После неожиданного возрождения 15-го Доктора в финале второго сезона "Война реальности" будущее долгоиграющего научно-фантастического сериала "Доктор Кто" оказалось в подвешенном состоянии. Хотя спин-офф "Война между Землей и Морем" снят и запланирован к выходу в 2026 году, а анимационный проект уже на подходе, но что насчет самого сериала? Наконец будущее "Доктора Кто" известно. Сериал вернется в 2026 году, но с одним важным изменением: Disney больше не будет иметь никакого отношения к вселенной "Доктора Кто" после следующего года, пишет Inverse.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

"Поскольку Disney+ подтвердили, что не будут сотрудничать в следующем сезоне этого научно-фантастического сериала, BBC сохраняет полную приверженность сериалу и объявит о планах на следующий сезон в надлежащее время, чтобы обеспечить продолжение приключений Доктора", — говорится в заявлении BBC. В заявлении также говорится, что "Доктор Кто" вернется на экраны на Рождество 2026 года со специальным эпизодом.

Предположительно, этот рождественский спецвыпуск раскроет самый запутанный поворот в истории "Доктора Кто" за последние несколько лет: момент в конце эпизода "Война реальности", когда 15-й Доктор регенерировал в нового персонажа, которого играет Билли Пайпер. Актриса играла спутницу Доктора, Роуз Тайлер, в 1, 2 и 4 сезонах перезагруженного сериала с 2005 по 2008 год, а затем, в 2013 году, сыграла совесть "Момента", также известного как "Злой Волк", в эпизоде ​​"День Доктора", посвященном 50-летию сериала. Появление Пайпер в качестве возможного следующего Доктора, похоже, было изменением в последнюю минуту в концовке последнего эпизода второго сезона, который технически является 15 сезоном перезагруженного сериала и 41-м сезоном в целом.

Поскольку в финальных титрах было сказано только "представляем Билли Пайпер", а не "представляем Билли Пайпер в роли Доктора", фанаты и эксперты ломали голову над тем, что означает следующее воплощение знаменитого Повелителя Времени. Да, есть прецедент, когда Повелители Времени регенерировали в облике своего бывшего спутника, но поскольку прямое заявление о том, что Билли Пайпер — следующий Доктор, не было сделано, похоже, что спецвыпуск 2026 года должен многое объяснить.

Следующий текущий сезон "Доктора Кто" еще не подтвержден, и маловероятно, что Билли Пайпер останется действующим Доктором в новом сезоне, который, возможно, выйдет в эфир в 2027 году.

Как уже писал Фокус, физики считают, что что путешествие во времени возможно, но для этого нужна сверхсветовая скорость.