На екрани повертається культовий науково-фантастичний серіал: відома дата виходу "Доктор Хто"

Науково-фантастичний серіал повернеться, цього разу без Disney.

Після несподіваного відродження 15-го Доктора у фіналі другого сезону "Війна реальності" майбутнє довгограючого науково-фантастичного серіалу "Доктор Хто" опинилося в підвішеному стані. Хоча спін-офф "Війна між Землею і Морем" знято і заплановано до виходу в 2026 році, а анімаційний проєкт уже на підході, але що щодо самого серіалу? Нарешті майбутнє "Доктора Хто" відоме. Серіал повернеться у 2026 році, але з однією важливою зміною: Disney більше не матиме жодного стосунку до всесвіту "Доктора Хто" після наступного року, пише Inverse.

"Оскільки Disney+ підтвердили, що не співпрацюватимуть у наступному сезоні цього науково-фантастичного серіалу, BBC зберігає повну прихильність до серіалу та оголосить про плани на наступний сезон у належний час, щоб забезпечити продовження пригод Доктора", — йдеться в заяві BBC. У заяві також ідеться, що "Доктор Хто" повернеться на екрани на Різдво 2026 року зі спеціальним епізодом.

Імовірно, цей різдвяний спецвипуск розкриє найзаплутаніший поворот в історії "Доктора Хто" за останні кілька років: момент наприкінці епізоду "Війна реальності", коли 15-й Доктор регенерував у нового персонажа, якого грає Біллі Пайпер. Акторка грала супутницю Доктора, Роуз Тайлер, у 1, 2 і 4 сезонах перезавантаженого серіалу з 2005 до 2008 року, а потім, у 2013 році, зіграла совість "Моменту", також відомого як "Злий Вовк", в епізоді "День Доктора", присвяченому 50-річчю серіалу. Поява Пайпер як можливого наступного Доктора, схоже, була зміною в останню хвилину в кінцівці останнього епізоду другого сезону, який технічно є 15-м сезоном перезавантаженого серіалу і 41-м сезоном загалом.

Оскільки у фінальних титрах було сказано тільки "представляємо Біллі Пайпер", а не "представляємо Біллі Пайпер у ролі Лікаря", фанати й експерти ламали голову над тим, що означає наступне втілення знаменитого Повелителя Часу. Так, є прецедент, коли Повелителі Часу регенерували в образі свого колишнього супутника, але оскільки прямої заяви про те, що Біллі Пайпер — наступний Доктор, не було зроблено, схоже, що спецвипуск 2026 року має багато чого пояснити.

Наступний поточний сезон "Доктора Хто" ще не підтверджено, і малоймовірно, що Біллі Пайпер залишиться чинним Лікарем у новому сезоні, який, можливо, вийде в ефір у 2027 році.

