Фізики вважають, що подорож у часі можлива: потрібна надсвітлова швидкість

Фізики розробили модель для вивчення гіпотетичних подорожей у часі. Їхнє дослідження розширює так званий простір-час Алькуб'єрре, вперше представлений фізиком Мігелем Алькуб'єрре понад 30 років тому. Фізики доопрацювали теорію Алькуб'єрре, щоб зробити ще один крок до потенційної можливості подорожі в часі, пише Popular Mechanics.

Мігель Алькуб'єрре припустив, що в космосі можна переміщатися з надсвітловою швидкістю. Для цього потрібен варп-двигун, який викривляє простір-час. У відомому нам Всесвіті неможливо рухатися швидше за швидкість світла, оскільки фізика нашого простору-часу просто не дає змоги це зробити.

Щоб обійти цей факт, двигун Алькуб'єрре створює свого роду міхур навколо космічного корабля, стискає простір-час перед кораблем і розширює позаду нього. Таким чином космічний корабель залишається нерухомим, а переміщується сама бульбашка, але це дає змогу рухатися швидше за швидкість світла.

Автори дослідження також використали ідею математика Курта Геделя про простір-час, що допускає замкнуті часоподібні криві. Ця ідея є частиною особливого рішення стійкої системи рівнянь Альберта Ейнштейна. Понад 30 років тому Алькуб'єрре заявив, що його бульбашка Алькуб'єрре може бути працювати таким чином, щоб у ній теж могли існувати замкнуті часоподібні криві.

Фізики вважають, що подорожувати в часі можна, використовуючи дві бульбашки Алькуб'єрре або використовуючи особливий випадок обертового простору-часу.

У дослідженні вчені стабілізують один вимір простору-часу Алькуб'єрре, прив'язуючи його до координат у бульбашці, перетворюючи замкнені часоподібні криві на складні фігури, звані геодезичними колами.

За словами вчених, такі замкнуті часоподібні криві ідеально підходять для вивчення ситуацій, у яких частинка взаємодіє зі своїм минулим або майбутнім "я". Наприклад, у задачі про більярдну кулю, і може слугувати майданчиком для дослідження класичних і квантових моделей подорожей у часі в рамках загальної теорії відносності.

Що таке задача про більярдну кулю? Це чудова ілюстрація того, наскільки приголомшливими можуть бути теорії подорожей у часі. У просторі-часі із замкнутими часоподібними кривими одна більярдна куля може мати не один передбачуваний шлях. Що, якщо вона потрапить у червоточину, що може призвести до двох результатів замість одного передбачуваного? Що, якщо більярдна куля зіткнеться зі своїм власним минулим "я"?

Це дослідження, як і інші подібні, допомагають фізикам уточнювати свої моделі та досліджувати, як і де їхні теорії можуть зазнати невдачі. Теоретично подорож у часі можлива, якщо припустити, що ми зможемо рухатися з надсвітловою швидкістю. Але на практиці реалізувати це поки що неможливо.

