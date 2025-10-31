Туманность Красный Паук хранит тайну в своем центре: таким может стать и наше Солнце (фото)

Новая фотография, сделанная с помощью космического телескопа Уэбб позволила увидеть планетарную туманность NGC 6537, также известную как туманность Красный Паук, в беспрецедентных деталях. Ученые считают, что внутри туманности скрывается еще один объект, кроме центральной звезды.

Планетарные туманности образуются, когда обычные звезды, такие как Солнце, достигают конца своей жизни. Сначала они превращаются в красных гигантов, а затем сбрасывают свои внешние слои. После исчезновения этих внешних слоев остается только раскаленное ядро ​​умершей звезды, которое позже превратится в звезду белый карлик. Прежде чем достичь состояния белого карлика, звезды похожие на Солнце создают красивые планетарные туманности. Одной из самых впечатляющих является туманность Красный Паук или NGC 6537. Она находится на расстоянии 3000 световых лет от нас. С помощью космического телескопа Уэбб астрономы провели новое исследование туманности и обнаружили, что внутри она хранит тайну. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

Відео дня

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Свечение туманности обусловлено ультрафиолетовым излучением, исходящим от центральной звезды. Излучение заставляет выброшенное вещество светиться, создавая светящиеся структуры. Планетарные туманности существует всего несколько десятков тысяч лет, а это по космическим меркам мгновение.

В оптическом диапазоне туманность, как следует из ее названия, светится красноватым светом, а ее центральная звезда – синим. На новом снимке центральная звезда туманности светится лишь немного ярче, чем газ и пыль, которые ее окружают. На предыдущих снимках, полученных космическим телескопом Хаббл, центральная звезда выглядела более тусклой и синей. Но телескоп Уэбб показал, что в инфракрасном диапазоне звезда светится красным светом и окружена диском из горячего газа и пыли.

Туманность NGC 6537 на снимке телесопа Хаббл Фото: NASA

Хотя в центре туманности Красный Паук видна одна звезда, поблизости может скрываться скрытая звезда-компаньон. Такой компаньон мог бы объяснить форму туманности. Характерная форма туманности, напоминающая песочные часы, с ее суженной талией и широкими внешними областями, является явным признаком двойной системы.

На новом снимке впервые полностью видны доли туманности, или "лапы паука", показанные синим цветом. Эти доли, подсвеченные светом, испускаемым молекулярным водородом, представляют собой замкнутые пузыреобразные структуры, каждая из которых простирается примерно на три световых года. Эти структуры были созданы в результате выбросов газа из центральной звезды в течение тысяч лет.

На новом снимке впервые полностью видны доли туманности, или "лапы паука", показанные синим цветом Фото: NASA

Вытянутая фиолетовая S-образная форма в центре туманности отображает свет ионизированных атомов железа. Эта особенность показывает, где быстро движущийся газ вырвался из центральной звезды туманности и столкнулся с веществом, ранее выброшенным звездой. Эти столкновения сформировали волнообразные узоры, которые мы видим сегодня.

Это наблюдение является частью исследовательской программы, изучающей, как биполярные планетарные туманности приобретают свою форму с помощью газовых выбросов звезд. Понимание этих процессов помогает собрать воедино последние главы эволюции звезд и дает представление о том, что ждет наше Солнце через миллиарды лет.

Как уже писал Фокус, объект 3I/ATLAS, который большинство ученых считают межзвездной кометой, наконец-то стал виден после того, как больше недели скрывался по ту сторону Солнца. Получена первая фотография межзвездного объекта, который все еще может быть инопланетной технологией, как считают некоторые ученые.