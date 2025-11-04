Что микроволновка делает с едой на самом деле: ученые дали объяснение

Энергию микроволн, которая изначально использовалась в радарах и других технологиях, впервые применили для разогрева пищи в 1947 году. Уже к концу 1960-х годов микроволновки стали достаточно дешевыми и компактными, чтобы стать неотъемлемой частью современной кухни.

Анализ множества исследований качества еды, приготовленного в микроволновке показал, что «существенных различий в питательной ценности между продуктами, приготовленными традиционным и микроволновым способами, не существует». Но это совсем не означает, что микроволновые печи никак не меняют еду, которая в них готовится, пишет Popular Science.

Дело в том, что любая термическая обработка видоизменяет пищу, усиливая одни питательные вещества и ухудшая другие. К примеру, обычное нагревание еды происходят структурные изменения в молекулах белка, что улучшает их усвоение и переваривание организмом. Также нагревание уничтожает большинство патогенов в пище.

Главное отличие микроволновой печи от других методов готовки заключается в ее воздействии на молекулы продукта, а не влиянии на питательную ценность. Микроволны разогревают пищу, оказывая воздействие на полярные молекулы - это молекулы, у которых есть положительный и отрицательный полюса из-за неравномерного распределения электронов, такие как молекулы воды, сахара и жира. При смещении электромагнитных полей, такие молекулы начинают быстро вращаться, выстраиваясь и перестраиваясь в противоположный заряд.

В процессе генерируется кинетическая энергия, которая преобразовывается в тепловую энергию за счет трения, которое передаётся остальной части продукта и нагревает его.

Отдельное исследование, в котором готовили брокколи в микроволновке, рекомендовалось сократить время разогрева в микроволновой печи и использовать меньшее количество воды для сохранения максимального количества питательных веществ.

Такие же рекомендации эксперты дают и для других методов приготовления. К примеру, во время варки, чем больше воды используется и чем дольше готовится пища, тем больше питательных веществ может перейти из нее в воду, в которой она варилась. Именно поэтому бульон так важен.

Некоторые эксперты предполагали, что микроволновые печи могут способствовать более активному образованию акриламида, чем другие методы готовки. Это вещество образуется во время термической обработки и хорошо растворяется в воде

В исследованиях на животных было обнаружено, что некоторые продукты, такие как картофель, во время приготовления, являются канцерогенными. Но, согласно докладу за 2024 год о безопасности пищи, приготовленной в микроволновой печи, еще предстоит провести больше исследований связи между микроволнами и акриламидом, а также между акриламидом и раком у людей. В качестве меры предосторожности, говорится в том же докладе, вы можете отварить картофель или замочить его в воде перед тем, как разогреть в микроволновой печи, что препятствует образованию акриламида.

