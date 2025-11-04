Що мікрохвильовка робить з їжею насправді: вчені дали пояснення

Енергію мікрохвиль, яку спочатку використовували в радарах та інших технологіях, уперше застосували для розігріву їжі в 1947 році. Уже до кінця 1960-х років мікрохвильовки стали досить дешевими і компактними, щоб стати невід'ємною частиною сучасної кухні.

Аналіз безлічі досліджень якості їжі, приготованої в мікрохвильовій печі, показав, що "істотних відмінностей у поживній цінності між продуктами, приготованими традиційним і мікрохвильовим способами, не існує". Але це зовсім не означає, що мікрохвильові печі ніяк не змінюють їжу, яка в них готується, пише Popular Science.

Річ у тім, що будь-яка термічна обробка видозмінює їжу, посилюючи одні поживні речовини та погіршуючи інші. Приміром, звичайне нагрівання їжі призводить до структурних змін у молекулах білка, що покращує їхнє засвоєння та перетравлення організмом. Також нагрівання знищує більшість патогенів у їжі.

Головна відмінність мікрохвильової печі від інших методів готування полягає в її впливі на молекули продукту, а не впливі на поживну цінність. Мікрохвилі розігрівають їжу, впливаючи на полярні молекули — це молекули, які мають позитивний і негативний полюси через нерівномірний розподіл електронів, як-от молекули води, цукру і жиру. Під час зміщення електромагнітних полів, такі молекули починають швидко обертатися, шикуючись і перебудовуючись у протилежний заряд.

У процесі генерується кінетична енергія, яка перетворюється на теплову енергію шляхом тертя, що передається решті частини продукту і нагріває його.

Окреме дослідження, в якому готували броколі в мікрохвильовій печі, рекомендували скоротити час розігріву в мікрохвильовій печі та використовувати меншу кількість води для збереження максимальної кількості поживних речовин.

Такі ж рекомендації експерти дають і для інших методів приготування. Приміром, під час варіння, що більше води використовується і що довше готується їжа, то більше поживних речовин може перейти з неї у воду, в якій вона варилася. Саме тому бульйон такий важливий.

Деякі експерти припускали, що мікрохвильові печі можуть сприяти активнішому утворенню акриламіду, ніж інші методи готування. Ця речовина утворюється під час термічної обробки та добре розчиняється у воді

У дослідженнях на тваринах було виявлено, що деякі продукти, такі як картопля, під час приготування, є канцерогенними. Але, згідно з доповіддю за 2024 рік про безпеку їжі, приготованої в мікрохвильовій печі, ще належить провести більше досліджень зв'язку між мікрохвилями й акриламідом, а також між акриламідом і раком у людей. Як запобіжний захід, ідеться в тій самій доповіді, ви можете відварити картоплю або замочити її у воді перед тим, як розігріти в мікрохвильовій печі, що перешкоджає утворенню акриламіду.

