Разработана бронированная ткань, как в пиджаке у Джона Уика: слой толщиной 1,8 мм останавливает пулю

Команда ученых из Пекинского университета создала новую пуленепробиваемую ткань, армированную углеродными нанотрубками. По словам исследователей, эта ткань в три раза прочнее кевлара.

Группа под руководством профессора Цзинь Чжана вероятно, создала самую прочную ткань из имеющихся на данный момент. Чудо-ткань является «композитом из углеродных нанотрубок и гетероциклического арамида (класс синтетических полимеров, - ред.). В ней нанотрубки выровнены с арамидными полимерными цепями для предотвращения молекулярного проскальзывания при экстремальных нагрузках, пишет Hardware Busters.

Именно это позволяет материалу поглощать и рассеивать энергию удара эффективнее, чем любой имеющийся защитный текстиль.

Дело в том, что такие материалы как кевлар, состоят исключительно из арамидных волокон. Эти полимерный цепи при высоки-х нагрузках могут смещаться, что ограничивает их защитные свойства. Но добавление выровненных углеродных нанотрубок позволило ткани сохранять структурную целостность под воздействием сил, которые разрушают обычную броню.

Відео дня

По словам ученых, один слой ткани толщиной 0,6 мм может замедлить пулю, которая летит со скоростью 300 м/с, до 220 м/с. Три слоя ткани толщиной 1,8 мм могут полностью остановить пулю. К примеру, кевлару требуется не менее 4 мм, чтобы достичь того же результата.

Исследователи подчеркивают, что разработанная ими ткань подходит не только для бронежилетов, к примеру:

Авиационно-космическая промышленность и авиация;

Экстренные службы;

Экстремальные виды спорта и легкая атлетика;

Технологии и носимые устройства.

Профессор из Сиднейского университета Джули Кэрни подчеркивает, что производить ткань можно на уже существующих промышленных системах. Именно этот нюанс делает крупномасштабное производство не только осуществимым, но и весьма практичным.

«Этот подход потенциально может быть использован для производства других новых композитных материалов. Для личной и военной защиты эти материалы могут быть использованы для создания более легких и эффективных пуленепробиваемых жилетов и брони, повышая безопасность без ущерба для мобильности», — отметила Кэрни.

Команда продолжает совершенствовать материал. Компания также разрабатывает «умную» версию, способную определять место и силу удара, что потенциально позволит создать броню, которая сможет автоматически вызывать помощь при получении травмы.

Напомним, созданы полупроводниковые волокна, превращают ткань в электронику. Ученые создали прототипы умной одежды на основе тканей из очень длинного ультратонкого полупроводникового волокна.