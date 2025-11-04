Розроблено броньовану тканину, як у піджаку в Джона Віка: шар завтовшки 1,8 мм зупиняє кулю

Команда вчених з Пекінського університету створила нову куленепробивну тканину, армовану вуглецевими нанотрубками. За словами дослідників, ця тканина втричі міцніша за кевлар.

Група під керівництвом професора Цзінь Чжана, ймовірно, створила найміцнішу тканину з наявних на даний момент. Чудо-тканина є "композитом із вуглецевих нанотрубок і гетероциклічного араміду (клас синтетичних полімерів, — ред.). У ній нанотрубки вирівняні з арамідними полімерними ланцюгами для запобігання молекулярному прослизанню під час екстремальних навантажень, пише Hardware Busters.

Саме це дає змогу матеріалу поглинати і розсіювати енергію удару ефективніше, ніж будь-який наявний захисний текстиль.

Річ у тім, що такі матеріали, як кевлар, складаються виключно з арамідних волокон. Ці полімерні ланцюги при високих навантаженнях можуть зміщуватися, що обмежує їхні захисні властивості. Але додавання вирівняних вуглецевих нанотрубок дозволило тканині зберігати структурну цілісність під впливом сил, які руйнують звичайну броню.

За словами вчених, один шар тканини товщиною 0,6 мм може сповільнити кулю, яка летить зі швидкістю 300 м/с, до 220 м/с. Три шари тканини товщиною 1,8 мм можуть повністю зупинити кулю. Приміром, кевлару потрібно щонайменше 4 мм, щоб досягти того ж результату.

Дослідники підкреслюють, що розроблена ними тканина підходить не тільки для бронежилетів, наприклад:

Авіаційно-космічна промисловість та авіація;

Екстрені служби;

Екстремальні види спорту та легка атлетика;

Технології та носимі пристрої.

Професор із Сіднейського університету Джулі Керні підкреслює, що виробляти тканину можна на вже наявних промислових системах. Саме цей нюанс робить великомасштабне виробництво не тільки здійсненним, а й вельми практичним.

"Цей підхід потенційно може бути використаний для виробництва інших нових композитних матеріалів. Для особистого і військового захисту ці матеріали можуть бути використані для створення більш легких і ефективних куленепробивних жилетів і броні, підвищуючи безпеку без шкоди для мобільності", — зазначила Керні.

Команда продовжує вдосконалювати матеріал. Компанія також розробляє "розумну" версію, здатну визначати місце і силу удару, що потенційно дасть змогу створити броню, яка зможе автоматично викликати допомогу в разі отримання травми.

Нагадаємо, створено напівпровідникові волокна, що перетворюють тканину на електроніку. Учені створили прототипи розумного одягу на основі тканин з дуже довгого ультратонкого напівпровідникового волокна.