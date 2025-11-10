Отсутствие мозга не помеха: могут ли животные без мозга на самом деле мыслить

Даже при отсутствии мозга такие существа, как медузы и актинии, на самом деле способны учиться на собственном опыте. Но значит ли это, что они способны мыслить?

Наша планета является домом для огромного количества видов, но не все из них, как известно, обладают мозгом. У таких существ, как морские звезды, медузы, морские ежи и актинии, нет мозга, однако они, как показывают исследования, способны охотиться, чувствовать опасность и реагировать на окружающую среду. Означает ли это, что животные без мозга способны мыслить? Ученые дали ответ, пишет Live Science.

По словам профессора нейробиологии Фрибургского университета в Швейцарии Саймона Шпрехера, отсутствие мозга на самом деле вовсе не означает отсутствие нейронов. На самом деле, за исключением морских губок и каплевидных плакозойных, нейроны есть у всех животных.

Исследования показали, что медузы и гидры, несмотря на отсутствие мозга, обладают диффузными нервными сетями — паутиной взаимосвязанных нейронов, распределенных по всему телу и щупальцам. По словам руководителя Лаборатории биологии развития и молекулярной экологии книдарий Хайфского университета в Израиле Тамар Лотан, нервная сеть способна обрабатывать сенсорную информацию и генерировать организованные двигательные реакции, такие как плавание, сокращение, питание и увлажнение, эффективно осуществляя интеграцию информации без участия мозга.

Эта система проста, но она способна поддерживать удивительно развитое поведение. В новом исследовании команда Шпрехера показала, что актиния-звездочка (Nematostella vectensis) на самом деле способна формировать ассоциативную память — учиться связывать два несвязанных стимула.

Ученые провели ряд экспериментов: в одном команда обучила актиний связывать безвредную вспышку света с легким электрическим разрядом — в конце концов свет заставлял их отступать; в другом эксперименте ученые обнаружили, что актинии могут научиться распознавать генетически идентичных соседей после многократных встреч и сдерживать свою обычную территориальную агрессию. Тот факт, что актинии меняют свое поведение по отношению к генетически идентичным соседям, говорит о том, что они способны различать "своих" и "чужих".

Другое исследование, проведенное нейробиологом из Кильского университета в Германии Яном Белецким, показало, что кубомедузы способны связывать визуальные сигналы с физическими ощущениями столкновения с объектами, что помогает им эффективнее обходить препятствия. В результате ученые пришли к выводу, что обучение, вероятно, может осуществляться отдельными нейронами.

Итак, если животные с нервными сетями вместо мозга способны запоминать и учиться на основе опыта, означает ли это, что они способны мыслить? По словам Шпрехер, на самом деле на этот вопрос не так уж просто ответить. Определение понятия "мышление" различается в разных областях. Например, психологи, биологи и нейробиологи определяют мышление по-разному. Кроме того, самом по себе мышление — достаточно расплывчатое понятие.

В своих исследованиях ученые изучают принятие решений, распознавание образов, ассоциативное обучение, формирование памяти и индуктивное мышление — у каждого из них свое более узкое определение.

По словам профессора поведенческих наук в Университете Маккуори в Австралии Кена Ченга, на самом деле большинство людей избегают использовать термин "мышление". Вместо этого большинство отдают предпочтение слову "познание".

Если мышление — это такое широкое понимание познания, то все формы жизни мыслят. В том числе это касается и существ, у которых отсутствует мозг. Однако, когда речь идет о "продвинутом познании", которое выходит за рамки базового обучения, ученые не уверены, способны ли мыслить животные без мозга.

