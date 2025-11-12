Зайцы прыгают на батуте, а кот прогоняет леопарда: ученые говорят, что такие ИИ-ролики опасны (видео)

Все чаще в социальных сетях появляются видеоролики с участием дикой природы, которые были созданы с помощью ИИ. Ученые считают, что такие ролики несут скрытую угрозу.

Огромный леопард пробирается на задний двор дома, а необычайно смелый домашний кот отпугивает хищника. Или же группа зайцев весело прыгает на батуте, который стоит на чьем-то заднем дворе. Такие видео созданы с помощью ИИ, и ученые говорят, что они очень опасны, пишет Popular Science.

Некоторые из этих роликов настолько реалистичны, что их почти невозможно отличить от реальных. Они могут казаться невинной шуткой, но исследователи говорят о потенциальных последствиях для природоохранной деятельности.

Группа ученых для Conservation Biology провела исследования, в котором изучила влияние таких вирусных видео и фото с дикими животными, созданных с помощью ИИ. Эксперты выделили три основных проблемы: ошибочное восприятие поведения животных, антропоморфизация (наделение животных чертами человека) и растущую оторванность общества от природы.

Відео дня

"Наши результаты показывают, что некоторые публикации вызывают беспокойство, поскольку не отражают реальности, что может способствовать дезинформации. Для эффективного сохранения биоразнообразия крайне важно, чтобы общество было хорошо информировано", — говорит соавтор исследования и зоолог из Университета Кордовы Хосе Герреро Касадо.

Касадо приводит в пример ролик, на котором птицы убивают "злых" змей.

"Некоторые пользователи высказываются в поддержку такого исхода, но какие последствия это имеет для сохранения змей? Если государственные ресурсы направляются на сохранение змей, но при этом отсутствует достаточная общественная поддержка, усилия могут быть подорваны", — говорит эксперт.

Также такие ролики могут дезинформировать о численности уязвимых видов, что еще больше усилит разрыв людей и дикой природы. Подобные ролики могут формировать у детей ложные ожидания относительно местной фауны, подтолкнув на опасное взаимодействие с ней.

Соавтор исследования Росио Серрано говорит, что когда дети понимают, что зайцы не будут весело прыгать на батуте с черным медведем, "это вызывает обратный эффект с точки зрения установления связи с природой".

Ситуация усугубляется и из-за того, что многие молодые люди, все чаще полагаются на социальные сети, как на единственный источник информации. К примеру, ИИ-ролики с экзотическими животными все чаще приводят к тому, что люди хотят завести их в качестве домашних животных.

Ученые говорят, что необходимо повышать медиаграмотность и улучшать экологическое образование в школах. Это может гарантировать, что дети с раннего возраста будут лучше понимать дикую природу.

"Видеоролики дикой природы, созданные ИИ, могут выглядеть убедительно, но есть некоторые явные признаки", — рассказал инженер-компьютерщик из Университета Буффало Сивэй Люй.

Он советует всегда обращать внимание на неестественные движения животных на вирусных роликах, которые могут быть слишком плавными или вообще не подчиняться законам физики. Другой признак – это неравномерное освещение, когда тени часто не соответствуют окружающей среде. Также можно присмотреться к мелким деталям, например, мех или перья могут быть размытыми или же в ним будут повторяться текстуры.

Напомним, ученые назвали топ-7 самых странных гибридных животных. Животные иногда спариваются с представителями других видов и в результате появляются необычные гибриды.