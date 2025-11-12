Зайці стрибають на батуті, а кіт проганяє леопарда: вчені кажуть, що такі ШІ-ролики небезпечні (відео)

Дедалі частіше в соціальних мережах з'являються відеоролики за участю дикої природи, які були створені за допомогою ШІ. Вчені вважають, що такі ролики несуть приховану загрозу.

Величезний леопард пробирається на задній двір будинку, а надзвичайно сміливий домашній кіт відлякує хижака. Або ж група зайців весело стрибає на батуті, який стоїть на чиємусь задньому дворі. Такі відео створені за допомогою ШІ, і вчені кажуть, що вони дуже небезпечні, пише Popular Science.

Деякі з цих роликів настільки реалістичні, що їх майже неможливо відрізнити від реальних. Вони можуть здаватися безневинним жартом, але дослідники говорять про потенційні наслідки для природоохоронної діяльності.

Група вчених для Conservation Biology провела дослідження, в якому вивчила вплив таких вірусних відео та фото з дикими тваринами, створених за допомогою ШІ. Експерти виокремили три основні проблеми: хибне сприйняття поведінки тварин, антропоморфізація (наділення тварин рисами людини) і зростаюча відірваність суспільства від природи.

"Наші результати показують, що деякі публікації викликають занепокоєння, оскільки не відображають реальності, що може сприяти дезінформації. Для ефективного збереження біорізноманіття вкрай важливо, щоб суспільство було добре поінформоване", — каже співавтор дослідження і зоолог з Університету Кордови Хосе Герреро Касадо.

Касадо наводить як приклад ролик, на якому птахи вбивають "злих" змій.

"Деякі користувачі висловлюються на підтримку такого результату, але які наслідки це має для збереження змій? Якщо державні ресурси спрямовуються на збереження змій, але водночас відсутня достатня громадська підтримка, зусилля можуть бути підірвані", — каже експерт.

Також такі ролики можуть дезінформувати про чисельність вразливих видів, що ще більше посилить розрив людей і дикої природи. Подібні ролики можуть формувати в дітей хибні очікування щодо місцевої фауни, підштовхнувши на небезпечну взаємодію з нею.

Співавтор дослідження Росіо Серрано каже, що коли діти розуміють, що зайці не будуть весело стрибати на батуті з чорним ведмедем, "це спричиняє зворотний ефект з точки зору встановлення зв'язку з природою".

Ситуація ускладнюється і через те, що багато молодих людей, все частіше покладаються на соціальні мережі, як на єдине джерело інформації. Наприклад, ШІ-ролики з екзотичними тваринами все частіше призводять до того, що люди хочуть завести їх як домашніх тварин.

Науковці кажуть, що необхідно підвищувати медіаграмотність і покращувати екологічну освіту в школах. Це може гарантувати, що діти з раннього віку краще розумітимуть дику природу.

"Відеоролики дикої природи, створені ШІ, можуть мати переконливий вигляд, але є деякі явні ознаки", — розповів інженер-комп'ютерник з Університету Буффало Сівей Люй.

Він радить завжди звертати увагу на неприродні рухи тварин на вірусних роликах, які можуть бути занадто плавними або взагалі не підкорятися законам фізики. Інша ознака — це нерівномірне освітлення, коли тіні часто не відповідають навколишньому середовищу. Також можна придивитися до дрібних деталей, наприклад, хутро або пір'я можуть бути розмитими або ж у них повторюватимуться текстури.

