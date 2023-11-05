Ведмідь пізлі та косаткодельфін: топ 7 найдивніших гібридних тварин (фото)

Тварини іноді спаровуються з представниками інших видів і в результаті з'являються незвичайні гібриди.

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Протягом століть люди займалися створенням гібридних тварин, але насправді гібридизація у тваринному світі є природним явищем. Упродовж усієї еволюційної історії тваринного світу з'являлися різні гібриди, і досі вчені вносять у свої наукові каталоги нові види. Видання Live Science представляє топ 7 найбільш незвичайних гібридних тварин на Землі.

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"Загадкова мавпа" з острова Калімантан

"Загадкова мавпа" з острова Калімантан Фото: Live Science

Учені виявили, як вони назвали її поки що, "загадкову мавпу" на острові Калімантан у південній Азії. Цей гібрид виявився сумішшю двох видів — носача (примат відомий своїм довгим носом) і сріблястого лангура. Новий вид зустрічається дуже рідко, адже він є продуктом схрещування двох віддалено споріднених видів, які не належать до одного роду. Хоча подібні гібриди часто не можуть мати потомства, вчені помітили "загадкових мавп" із дитинчатами.

Ведмідь пизли

Ведмідь пизли Фото: Live Science

Якщо відбувається спарювання білих ведмедів і підвиду бурих ведмедів під назвою грізлі, то з'являється гібрид, який називають пізлі або полярний грізлі. Ці гібриди зустрічаються рідко, але їхня кількість в Арктиці зросте через зміну клімату. Білі ведмеді в пошуках їжі переміщаються на південь, у той час як ведмеді грізлі рухаються на північ. Це призводить до взаємодії між двома видами і спарювання.

Лігри та пумапарди

Лігр Фото: Live Science

Люди створюють з тих, хто перебуває в неволі, гібридні види котячих методів схрещування різних тварин. Так і з'явилися гібриди лева і тигра під назвою лігри, а також гібриди пуми і леопарда — пумапарди. Те, що такі види можуть існувати, доводить, що різні види котячих можуть схрещуватися. 7 років тому вчені виявили докази гібридизації у котячих у далекому минулому, що можливо вплинуло на їхню подальшу еволюцію. Висновки вчених допомагають пояснити, чому сьогодні в неволі можна виявити багато гібридів котячих.

Жовтоголовий манакін

Жовтоголовий манакін Фото: Live Science

Жовтоголовий манакін є гібридним птахом, який живе в амазонських лісах Бразилії. Цей вид з'явився в результаті схрещування білоголового манакіна та опалоголового манакіна. Але цей гібридний вид не схрещується з птахами, які дали йому початок.

Нарлуха

Нарлуха. Ілюстрація Фото: Live Science

Ще у 80-х роках минулого століття в Канаді один із місцевих жителів виявив трьох незвичайних морських тварин. У них були передні плавники білухи, хвіст нарвала і зуби, які являли собою суміш зубів двох видів. Череп однієї з істот пізніше отримали вчені для дослідження, яке підтвердило існування гібрида білухи і нарвала, або нарлухи.

Койвовк

Койволк Фото: Live Science

Наразі вченим відомо, що в дикій природі можуть змішуватися такі споріднені види, як койоти, вовки та собаки. У Північній Америці мешкають східні койоти, яких також називають койволками або койсобаками, тому що в минулих поколіннях вони схрещувалися з вовками і собаками. Так ці тварини стали більшими за західних койотів, але меншими за вовків. Зараз койвовки не схрещуються з іншими видами.

Косаткодельфін

Косаткодельфін Фото: Live Science

Косаткодельфіни — це гібриди афаліни або великого дельфіна, а також малої косатки, що належить до родини дельфінові. Тобто по суті це суміш між різними видами дельфінів. Перший такий гібрид народився в неволі на Гаваях 1985 року. Відтоді люди вивели в неволі низку інших гібридів дельфінів, але такі види дуже рідко з'являються в дикій природі.

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