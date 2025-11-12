Голландская компания спроектировала шар диаметром более 100 метров: в нем будут жить люди (фото)

Голландская компания MVRDV, которая прославилась своими оригинальными архитектурными объектами, представила свой новый проект. Компания собирается построить здание-шар, в котором разместится спортивная арена, отель и жилые дома.

Проект был назван Grand Ballroom, и он будет располагаться в Тиране, Албания. Новый проект станет частью строительного бума в столице страны, в рамках которого уже были возведены башки Bond Tower и Hora Vertikale, а также “Пирамида Тираны”, пишет New Atlas.

Архитектурная студия говорит, что проект Grand Ballroom был вдохновлен мячом, а диаметр будущего здания превысит 100 метров. Пространство внутри жилого шара будет организовано с помощью многоуровневых этажей.

Жилой комплекс на верхних этажах дома Фото: MVRDV

На нижних этажах шара будут размещаться магазины и арена на 6 тыс. мест для баскетбола и волейбола. Над ареной будет находиться отель, гости которого смогут наслаждаться происходящим внизу. Над отелем будет находиться центральный двор, по периметру которого разместятся частные апартаменты.

Спортивная арена на 6 тыс. человек Фото: MVRDV

На самом же верху здания будут находиться двухэтажные пентхаусы, оборудованные террасами на крыше. Часть верхнего кольца здания займет гостиничный бар. Над ним будет располагаться еще один стеклянный окулус, который будут открывать для естественной вентиляции.

“Отличительная особенность проекта — его сферическая форма — гораздо больше, чем просто создание знакового сооружения вдоль дороги, соединяющей аэропорт с центром города”, — поясняет MVRDV.

В здании будут находиться магазины и другие общественные места Фото: MVRDV

Объединение гостиничных и жилых помещений, проект позволяет проводить более широкий объем мероприятий на относительно небольшой площади. Сужаясь к основанию, здание освобождает больше места для общественных площадей и открытых спортивных сооружений, которыми могут пользоваться местные дети. А сужаясь кверху, оно создаёт террасы для жильцов.

