Голландська компанія спроектувала кулю діаметром понад 100 метрів: у ній житимуть люди (фото)

Голландська компанія MVRDV, яка прославилася своїми оригінальними архітектурними об'єктами, представила свій новий проєкт. Компанія збирається побудувати будівлю-кулю, в якій розміститься спортивна арена, готель і житлові будинки.

Проєкт назвали Grand Ballroom, і він розташовуватиметься в Тирані, Албанія. Новий проєкт стане частиною будівельного буму в столиці країни, в рамках якого вже були зведені вежі Bond Tower і Hora Vertikale, а також "Піраміда Тирани", пише New Atlas.

Архітектурна студія каже, що проєкт Grand Ballroom був натхненний м'ячем, а діаметр майбутньої будівлі перевищить 100 метрів. Простір усередині житлової кулі буде організовано за допомогою багаторівневих поверхів.

Житловий комплекс на верхніх поверхах будинку Фото: MVRDV

На нижніх поверхах кулі розміщуватимуться магазини та арена на 6 тис. місць для баскетболу та волейболу. Над ареною буде розташований готель, гості якого зможуть насолоджуватися тим, що відбувається внизу. Над готелем буде розташований центральний двір, по периметру якого розмістяться приватні апартаменти.

Відео дня

Спортивна арена на 6 тис. осіб Фото: MVRDV

На самому ж верху будівлі будуть розташовані двоповерхові пентхауси, обладнані терасами на даху. Частину верхнього кільця будівлі займе готельний бар. Над ним розташовуватиметься ще один скляний окулус, який відкриватимуть для природної вентиляції.

"Відмітна особливість проєкту — його сферична форма — набагато більше, ніж просто створення знакової споруди вздовж дороги, що з'єднує аеропорт із центром міста", — пояснює MVRDV.

У будівлі будуть розташовані магазини та інші громадські місця Фото: MVRDV

Об'єднання готельних і житлових приміщень, проєкт дає змогу проводити ширший обсяг заходів на відносно невеликій площі. Звужуючись до основи, будівля звільняє більше місця для громадських площ і відкритих спортивних споруд, якими можуть користуватися місцеві діти. А звужуючись догори, вона створює тераси для мешканців.

Нагадаємо, на найбільшому 3D-принтері в Європі надрукували двоповерховий будинок. Прототип будинку розміром близько 90 кв. м обладнаний усіма сучасними зручностями та енергозберігаючими функціями.