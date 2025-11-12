Шмели так хотели сладкого, что выучили простейшую азбуку Морзе: никто не ожидал от них такого

В ходе нового исследования, посвященного работе мозга шмелей, ученые заставили насекомых освоить упрощенную азбуку Морзе. Результаты показали, что шмели способны различать световые узоры, когда речь идет о сладком вознаграждении.

Впервые в истории ученые продемонстрировали, что шмели (Bombus terrestris) способны принимать решения о поиске пищи, основываясь исключительно на длительности визуального сигнала. Простыми словами, шмели на самом деле способны обрабатывать временную информацию, подобно позвоночным — ранее считалось, что насекомые не способны на это, пишет Science Alert.

Скрытые способности шмелей

По словам соавтора исследования, бихевиориста Алекса Дэвидсона из Лондонского университета королевы Марии в Великобритании, они с коллегами хотели выяснить, способны ли шмели распознавать разницу между разными длительностями.

Отметим, что в последние годы ученые открывают скрытые глубины когнитивных способностей пчел. Предыдущие исследования уже показали, что шмели, вероятно, не только занимаются земледелием, но также способны работать сообща и обучать друг друга решению головоломок, которые ранее считались слишком сложными для этого вида. Кроме того, некоторые другие виды пчел продемонстрировали способность понимать и использовать некоторые базовые математические понятия.

По словам Дэвидсона, умение определять длительность — навык, способный животным помочь во многих отношениях, в том числе:

поиске пищи;

спаривании;

избегании хищников.

Экспериментальная установка исследователей. Коробка справа — жилое помещение для пчел; три камеры слева — место проведения испытаний Фото: Queen Mary University of London

Шмели освоили простейшую азбуку Морзе

В ходе исследования Дэвидсон с коллегами разработали эксперимент, позволяющий выяснить, способны ли насекомые различать короткую и длинную вспышку света — основные единицы, используемые в азбуке Морзе.

Сначала пчелам показали экран с двумя мигающими лампочками на небольшой площадке для поиска пищи: одна мигала дольше, а другая — короче. Далее в первом эксперименте сравнивались 5-секундные импульсы и 1-секундные вспышки, в то время как в других для длительных стимулов использовались 2,5-секундные моргания, а для коротких — 0,5-секундные.

Отметим, что одна длительность была связана со сладкой наградой, которую любят пчелы, а другая — с горьким веществом, которое им не нравится. Исследователи смешивали их, показывая разным группам пчел разные сигналы награды.

На первом этапе шмелям было необходимо определить, какая длительность связана с лакомством или горьким веществом. Насекомые должны были перемещаться по лабиринту в поисках лакомств, пока не достигали порога 15 правильных ответов из 20.

Далее ученые хотели проверить, действительно ли пчелы усвоили временной шаблон — они полностью убрали награду, чтобы убедиться, что они не просто чувствуют запах сахара или используют другие подсказки. Результаты показали, что даже без сахара пчелы выбирали временной паттерн, связанный с вознаграждением, чаще, чем это можно объяснить случайностью. Такое поведение указывает на то, что насекомые научились различать короткие и длинные вспышки света.

Впрочем, все еще непонятно, как и почему они это делают. Потребуются дополнительные исследования, но ученые полагают, что поведение шмелей может быть объяснено с одним из двух факторов:

расширение способности к обработке времени, которая развилась для различных целей — например, отслеживания перемещения или общения;

фундаментальный компонент нервной системы, присущий нейронам.

Схема арены для сбора корма, на которой проводились испытания пчел Фото: Queen Mary University of London

